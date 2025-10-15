Доставката на ракети „Томахоук“ до Украйна ще се сблъска със сериозни трудности

Такава подкрепа е жизненоважна

Потенциалната доставка на американски крилати ракети „Томахоук“ на украинската армия може да бъде изпълнена със сериозни трудности поради липсата на морски или наземни пускови установки в Украйна, необходими за изстрелване на такива ракети, пише The ​​New York Times.

След като току-що е договорил мирно споразумение, целящо да сложи край на войната в Газа, президентът Тръмп във вторник намекна, че може да разреши продажбата на американски ракети „Томахоук” на Украйна, което ще даде на Киев възможност да нанася удари с голям обсег дълбоко в Русия.

Това е точно посланието, което украинският президент Володимир Зеленски иска да чуе, докато се подготвя за посещението си в Белия дом в петък.

Но това е и нещо, срещу което руският президент Владимир Путин предупреди, като заяви, че такава продажба би означавала „качествено ново ниво на ескалация“.

Заплахите на Тръмп да предостави ракетите на Украйна – независимо дали ще ги изпълни или не – са знак за нарастващото му недоволство от Путин, който отказва да отстъпи или да направи компромис, въпреки шумните опити на Тръмп за дипломация.

Министерството на отбраната е изготвило планове за продажба или трансфер на „Томахоук“, в случай че Тръмп даде такава заповед. Но предоставянето на оръжията би било свързано с огромни предизвикателства, не на последно място поради факта, че Украйна не разполага с необходимите морски или наземни пускови установки за изстрелване на ракетите.

Украйна ще се нуждае от пускова установка на американската армия, наречена Typhon, за да изстреля „Томахоук“, което според военни представители би приближило САЩ до пряка конфронтация с Русия. Не е ясно колко ракети „Томахоук“ биха могли да предоставят САЩ, как Украйна би ги съхранявала безопасно и какъв ефект би имало ограниченото количество ракети.

Съществуват и реални опасения от ескалиране на напрежението с Русия, което се подчертава от неотдавнашните предупреждения на Кремъл към Вашингтон да не предоставя на Украйна оръжия с голям обсег.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, заяви в изявление, публикувано в неделя, че „темата за ракетите „Томахоук” е изключително тревожна”.

През последните дни Тръмп намекна, че само заплахата да изпрати Томахоук в Украйна може да принуди Путин да седне на масата за преговори. Той заяви, че планира да разговаря директно с руския президент по този въпрос.

„Ако тази война не бъде уредена, може да изпратя Томахоукове“, заяви Тръмп пред репортери. „Томахоук е невероятно оръжие. А Русия не се нуждае от това. Ако войната не бъде уредена, може да го направим. Може и да не го направим. Но може да го направим.“

Тръмп се чувства уверен в способността си да оказва натиск върху страните да сключат мирни споразумения след опита си да постигне споразумение, целящо да сложи край на войната в Газа.

В този конфликт Тръмп позволи на израелската армия да унищожи „Хамас”, като по същество принуди управляващите в Газа да приемат мирното споразумение или да бъдат унищожени. Екипът на Тръмп също работи агресивно с влиятелни съюзници от двете страни в конфликта, за да окаже натиск върху страните да върнат заложниците и затворниците и да прекратят убиването на цивилни.

Съгласно нов финансов план, договорен по-рано тази година, съюзниците от НАТО сега купуват американски оръжия и муниции, които след това дават на Украйна. Досега четири пакета с американски оръжия и оборудване на обща стойност около 2 милиарда долара са финансирани от Дания, Норвегия, Швеция, Холандия, Германия и Канада.

„Такава подкрепа е жизненоважна“, заяви във вторник полковник Мартин О'Донъл, говорител на върховния военен командир на НАТО.

По време на администрацията на Байдън Белият дом беше силно загрижен за това как Путин ще реагира на всяка нова американска оръжейна система, предоставена на Украйна. Изпращането на оръжия с прогресивно по-голям обсег увеличаваше риска от война, в която щеше да се включи НАТО, смятаха официални лица.

На неотдавнашна среща на международни експерти по външна политика в руския черноморски курорт Сочи Путин похвали Тръмп, но предупреди срещу изпращането на ракети „Томахоук“ в Украйна, като заяви, че такава стъпка би представлявала „нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и САЩ“.

Лиана Фикс, сътрудник за Европа в Съвета за външни отношения, заяви, че дали Тръмп ще осъществи продажбата „зависи от това дали Путин ще успее да убеди Тръмп и дали ще успее да каже на Доналд Тръмп:

„Не можеш да направиш това, това ще доведе до ядрена война““.

От друга страна, тя каза, че светът е свидетел на координирана кампания за натиск от страна на Европа, за да подтикне САЩ да подкрепят по-силно Украйна, вярвайки, че само интензивен и обединен натиск срещу Русия може да накара Путин да спре войната си.

От месеци Тръмп дава сигнали, че все повече се накланя към идеята да предостави оръжия на Украйна. През август той написа в публикация в социалните медии, че Украйна е като спортен отбор, който е възпрепятстван, защото не му е позволено да играе в атака.

„Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в атака. Няма шанс да спечели! Така е с Украйна и Русия“, написа той.

Във вторник Тръмп, който нарича Путин „приятел“, отново предупреди, че руският президент върви по грешен път.