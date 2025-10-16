Ерата на Доналд Тръмп

Тръмп е не просто идеологически следовник на Никсън, той надгражда и разширява неговото наследство

Америка днес успешно провежда хирургична намеса по изрязването на ляво- прогресисткия политически тумор

В американската политика има множество велики лидери. Самата система там е така конструирана, че не можеш да станеш президент, принципно, ако си слаб лидер. Разбира се, сред тези впечатляващи държавни мъже, има и такива, които не са били блестящи на фона на другите. Има много президенти, които са определяни от историята като слаби. Един такъв, например, беше Джими Картър, който остана в историята като добър човек, но лош президент. Джо Байдън също се разписа в графата „И други“ в голямата книга на американската политика.

Къде обаче е Доналд Тръмп? От моята камбанария, познавайки добре американската политическа действителност, бих наредил Тръмп до най-големите имена в американската политика. От съвременните американски президенти той безспорно е най-близо до Ричард Никсън - човекът-епоха в американската политика. Никсън оформи толкова много събития, че над половин век след подадената от него оставка, голяма част от политическите и икономическите събития се движат от неговите решения. Тръмп е не просто идеологически следовник на Никсън, той надгражда и разширява неговото наследство, далеч надхвърляйки сянката на политическия си „учител“.

Какво определя Доналд Тръмп като личност от историческа величина? Първо, Тръмп е президентът миротворец, както умело го описа доц. д-р Борислав Цеков тези дни из страниците на в. „Труд news“. Тръмп използва разбирането за мир чрез сила, което е единственото, което може да донесе трайни резултати.

Вижте какво се случи за последните няколко месеца. Редица конфликти по света бяха потушени, някои като този между Косово и Сърбия още в зародиш. Други като потенциално катастрофалните между Индия и Пакистан бяха овладени със завидна пъргавина. Показната демонстрация на чудовищно военно превъзходство, което САЩ изнесе на аятоласите и техните съюзници по света беше впечатляващо. Това, което Обама и ЕС не успяха да сторят със спирането на иранската ядрена програма по пътя на празното дърдорене и мнозначителното мрънкане, Тръмп го постигна с няколко бомбардировача. Иран няма да има ядрено оръжие, а след деконструкцията на иранската ядрена програма и публичното унижение, което САЩ и Израел им причиниха, това разкри пътя към мир в Газа.

Собственоръчното разплитане на сложния казус в Газа, което Тръмп направи с няколко изключителни хода, само по себе си е историческо достижение. Ще видим, разбира се, как ще се разиграят събитията, но по всичко изглежда, че сме на прага на траен мир в Близкия изток - такъв, какъвто не сме виждали от... никога. Само направете паралела - Буш запали Ирак и Афганистан, Обама запали Сирия и Либия, Байдън, според мен, за 4 години не разбра тези държави къде се намират, какво остава да реши проблемите там, а Тръмп за броени месеци разсече Гордиевия възел на цялата близкоизточна дългогодишна драма. Или поне създаде предпоставките тази драма да се превърне в траен и устойчив мир. Щом и ястреби като Хилъри Клинтън им се наложи чистосърдечно да поздравят Тръмп, значи трябва ясно да се разбира мащаба на случващото се.

На мирният фронт остава само Русия и прекратяването на военната агресия над суверенна Украйна. Тръмп там също играе изключително добра партия шах. Прочее, питам се, къде ще се скрият онези полезни идиоти и откровени невежества, които месеци на наред обясняваха глуповатата измишльотина за агент „Краснов“, когато Тръмп накара Русия да прекрати агресията си. Защото, не се бъркайте, това време идва. Америка постъпи към Русия точно, както е необходимо. Приласка ги да дойдат в Аляска на килимчето, показа им добронамереност, която руснаците отхвърлиха, с което демонстрираха на целия свят, че не искат край на войната. Хубаво, казва Тръмп. Като не искаш со кротце и со благо, иде време на со малце кьотек. Познавайки механизмите за натиск, които Тръмп може и ще окаже над Русия, мисля, че развръзката чука на вратата. Просто наистина се чудя дали онези, които нападаха президента ще се покрият тогава, както сега се покриха при развръзката в Газа. Викаха и скачаха години, че искат мир в Газа. Получиха го и пак са недоволни. Същото ще стане и по отношение на Русия.

Второ, отвъд миротворческото поведение на Тръмп, той успя да направи и шокиращо много за американския народ за тези кратки месеци управление. Спря, ама буквално, напълно и изцяло, нелегалната миграция през мексиканската граница. Разрушава ежедневно каналите за трафик на наркотици в страната. Справи се с инфлацията, а икономиката на САЩ е в най-високата си точка от десетилетия. Тарифните политики видимо дават резултат - в Америка се изсипват стотици милиарди долари, които генерират благосъстояние и работни места. Американската индустрия и финансови пазари никога не са били по-горещи. Щатите се върна триумфално в ролята си на най-големия производител на енергия в света. Drill, baby, drill работи. Перките са оставени, където им е мястото - при перковците. Енергията се връща там, където трябва да бъде - при огромната инфраструктура и капацитет на петролодобивните и газодобивните компании. И докато в Русия има недостиг на бензин, Америка е на рекордно ниски цена на горивото. Към днешна дата средната цена на литър бензин в Щатите е около 1.34 лева. Лев и тридесет за литър! Това прави собствения добив.

Трето, извън международната и икономическата активност, Америка днес успешно провежда хирургична намеса по изрязването на ляво-прогресисткия политически тумор. За броени месеци големите университети спряха да са люпилня за радикална левичарска идеология. Десетки хиляди чиновници, които се бяха превърнали в гръбнака на общественото влияние на демократите, са вече отстранени от държавния апарат и още много други ще ги последват скоро. Тръмп си върна контрола над държавната машина и безжалостно изкоренява ляво-либералните корени, които демократите са пуснали в нея. Администрацията ще се върне в ролята си на администратор на процесите и ще спре да е идеологически рупор на едната партия.

Промяната в медийния и културен лендскейп също е впечатляваща. Нео-уестърните на Тейлър Шеридан са най-гледаното нещо в ефира. Рекламата на Сидни Суини беше най-влиятелния рекламен продукт от десетилетие. Ако щеше дори новият албум на Тейлър Суифт беше разглеждан като критиците като някакъв тип „МАГА реверанс“. Културната промяна е видима. А са минали едва броени месеци.

Всички тези събития, дори и взети самостоятелно, но когато са в съвкупност още повече, са повод да наречем времето, в което живеем „Ерата на Доналд Тръмп“. Събитията, които Тръмп генерира днес, ще останат в учебниците по история в бъдеще и ще се изучават от децата ни. Не трябва да се съмняваме в това, защото е очевиден факт. Благодаря ви за вниманието по този въпрос.