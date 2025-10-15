Как тесен проход в Персийския залив на прага на Путин може да предизвика Трета световна война

Морският път от Финския залив до Ламанша предоставя на съюзниците на Украйна отлична възможност да наблюдават руските кораби, съобщава The Sun. Заплахата от ескалация между Русия и НАТО в малкия залив, претъпкан с военни самолети и военни кораби, непрекъснато нараства.

Експерти обясниха защо този залив ще представлява огромна заплаха за сигурността на Европа, ако не бъде контролиран.

Днес, докато изтребители прелитат опасно близо над главите ни, а кораби-призраци оставят следи от саботаж, това малко парче морски води на границата на НАТО може да се превърне в спусък, който ще разпали пълномащабна война.

Сгушен между две европейски столици, Финският залив е от решаващо значение за военната машина на Владимир Путин, тъй като я държи на повърхността.

Експертите обаче се опасяват, че именно тук може да избухне война между Русия и НАТО.

Този тесен залив в Балтийско море, чиято най-голяма ширина е само 130 километра, е жизненоважна артерия за „сянката на флота“ на Путин.

Тези кораби-призраци, които редовно преминават през залива, имат съмнителни записи за собственост и са изключително трудни за проследяване. Това ги прави идеални за транспортиране на руски стоки с цел заобикаляне на санкциите. Въпреки че Финският залив е пречка, той предлага голям потенциал за глобален конфликт, както предупреждава експертът по международна сигурност Том Кийтинг.

Той каза пред The Sun: „От гледна точка на НАТО, това е много чувствителна зона. В тази зона летят много военни самолети. Но е много чувствителна и за Русия.“

В този малък залив ежедневно възникват моменти на напрежение, тъй като финландската столица Хелзинки се намира на север, естонската столица Талин на юг, а вторият по големина град на Русия Санкт Петербург на изток.

Руски експерт по външна политика и бивш грузински дипломат Натали Сабанадзе определи Финския залив като гореща точка, където може да избухне война. Според нея заливът постоянно гъмжи от кораби, избягващи санкциите, превозващи руски петрол за износ, ключов източник на финансиране за военната икономика на Путин. Сабанадзе заяви пред The Sun: „Това позволява на Русия да попълни хазната си и да смекчи въздействието на санкциите.“ Тя обаче отбеляза, че корабите-призраци, преминаващи през Финския залив, се използват и за далеч по-злонамерени цели.

През септември френските власти задържаха подозрителен руски кораб-призрак, обвинявайки екипажа му, че е пускал дронове във въздушното пространство на НАТО. Танкерът е напуснал Русия през Финския залив. А миналия декември подозрителен кораб от сенчестия флот, „Ийгъл С“, беше обвинен в прерязване на пет телекомуникационни кабела с котвата си в залива, който се беше превърнал в бойно поле.

Сабанадзе заяви, че ако това пречка не бъде овладяна, там ще има още повече кораби, което ще създаде проблеми и неприятности.

Чрез извършване на разузнавателни мисии и саботиране на подводните комуникации, руските кораби биха могли да причинят хаос, ако тази морска зона не бъде правилно контролирана.

Но конфликтът между НАТО и Русия не се развива само във водата. Миналия месец два италиански F-35 прекараха 12 напрегнати и драматични минути в сблъсък с изтребителите МиГ-31 на Путин, способни да носят ядрени оръжия, след като те нарушиха въздушното пространство на НАТО. Това нагло нарушение на границата, което се случи над Финския залив, можеше да предизвика Трета световна война. Но благодарение на смелостта на пилотите на НАТО, трите руски самолета бяха ескортирани до руския анклав Калининградска област.

Описвайки маршрутите, които корабите-призраци следват до различни страни по света, Кийтинг обясни защо е необходимо те да бъдат внимателно наблюдавани по време на цялото си пътуване. Той каза: „От Ламанша корабите пътуват през датските проливи, Балтийско море и Финския залив до руски пристанища. Вероятността нещо да се обърка е много висока. Ако става въпрос за петролен танкер, той може да се разбие, замърсявайки полското крайбрежие. А в небето самолети на НАТО и Русия могат да се сблъскат.“ Кийтинг нарече тази зона, където залозите са изключително високи, „точка на задушаване“. „Нещата често се случват в точките на задушаване, ако не сте изключително внимателни“, каза той.

Сабанадзе се съгласи, че това е значителен остър момент. Тя обаче предупреди, че строгият контрол на европейските правителства в този ключов залив няма да окаже влияние върху скритата флотилия на Путин. „Започнете да контролирате Финския залив и те веднага ще започнат да използват друга зона“, каза Сабанадзе. Тя подчерта значението на всеобхватните европейски действия за борба с флота на Путин, който избягва санкциите. Експертът заяви, че „е необходим всеобхватен подход за справяне с този проблем в цялото Балтийско море, както и в Черно море“.

„Призрачните кораби“ на Путин предпочитат Финския залив, който е много по-удобен, защото корабоплаването там е по-малко рисковано, отколкото в Черно море, където се водят военни действия, свързани с украинския конфликт, обясни Сабанадзе.

Подчертавайки важността на укрепването на европейската сигурност във Финския залив, Кийтинг заяви, че Русия ще продължи да експлоатира това малко пространство, освен ако не бъде правилно контролирано. Той каза, че морският път от Финския залив до Ламанша „дава на съюзниците на Украйна чудесна възможност да наблюдават тези кораби“. В същото време той предупреди, че Русия също има „чудесна възможност да създава проблеми“. „Това е същината на проблема, пред който сме изправени сега“, каза Кийтинг. „Тези кораби може да превозват петрол, а може и да не. Но със сигурност няма да донесат никаква полза.“

Путин не показа никакви признаци за прекратяване на военните действия в Украйна и продължава да въвлича НАТО в опасна игра на нерви. Следователно заплахата от ескалация в тази малка пропаст, преливаща от военни самолети и военни кораби, непрекъснато нараства.