Тръмп: Много съм недоволен от Испания

Тръмп заплашва Испания с мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с търговски санкции, включително мита, срещу Испания, като заяви, че е недоволен от отказа ѝ да увеличи разходите за отбрана до 5% и нарече това решение неуважително към НАТО, съобщава Reuters.

„Много съм недоволен от Испания. Те са единствената страна, която не увеличи разходите си до 5%... затова не съм доволен от Испания“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом. „Мислех да им наложа търговски санкции чрез мита заради това, което направиха, и мисля, че може да го направя“, добави Тръмп.

Тръмп многократно е притискал членовете на НАТО да увеличат разходите си за отбрана и е изразил съмнения относно готовността на Вашингтон да помогне на членовете, които не харчат достатъчно. Миналата седмица по време на среща с финландския президент той заяви, че НАТО трябва да обмисли изключването на Испания от алианса поради отказа ѝ да се съгласи с новия ангажимент.

Позовавайки се на голямата заплаха, която представлява Русия от нападението й над Украйна през 2022 г., членовете на НАТО твърдят, че предишният им ангажимент за разходи в размер на 2% от БВП вече не е достатъчен.

Испания беше единственият член на 32-националния алианс, който не се ангажира да увеличи военните разходи до 5% от БВП.

Испанският министър-председател Педро Санчес си осигури изключение в последния момент, като заяви, че Испания ще изразходва само до 2,1%, което той нарече „достатъчно и реалистично“.

Мадрид, който се присъедини към Организацията на Северноатлантическия договор през 1982 г., твърди, че компенсира по-ниските разходи с силен принос на войски в мисиите на НАТО, включително разполагане на войски в Латвия, Словакия, Румъния, България и Турция.