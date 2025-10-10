Тръмп: Може би трябва да изключим Испания от НАТО

Още по темата: НАТО обмисля нов план за сваляне на руски самолети 29.09.2025 09:57

Испания беше един от ключовите играчи на последната среща на върха на НАТО

Американският президент Доналд Тръмп иска Испания да се ангажира възможно най-скоро с увеличаване на разходите за отбрана до сума, еквивалентна на 5% от БВП, и заплашва да я изключи от НАТО, ако не го направи, съобщава El Pais.

По време на пресконференция в Белия дом Тръмп заяви, че на срещата на НАТО, проведена в Хага миналия юни, 32-мата съюзници са се ангажирали да увеличат разходите за отбрана от 2% на 5%.

„Имаме изоставащ. Това беше Испания, Испания. Трябва да им се обадим и да разберем защо са изостанали“, каза той на президента на Финландия Александър Стуб, с когото проведе двустранна среща. „Те също се справят добре. Забавното е, че благодарение на много от нещата, които сме направили, те се справят добре. Нямат извинение да не го направят. Но това е добре. Може би трябва да ги изключим от НАТО“, каза той на пресконференция в Белия дом след среща с президента на Финландия, за да подпишат покупката на 11 ледоразбивача за разширяване на влиянието на САЩ в Арктика за 6,1 милиарда долара.

Испания беше един от ключовите играчи на последната среща на върха на НАТО поради нежеланието си да увеличи разходите за сигурност от 2% на 5% от БВП. Позицията на Испания почти провали срещата на върха, на която всички страни се ангажираха да харчат повече за отбрана. Но с някои нюанси.

Оттогава Испания, която беше една от страните от НАТО, отделили най-малко ресурси за отбрана спрямо богатството си, увеличи бюджетните си средства за тази област, като сега те представляват 2% от БВП, сума близо 30 милиарда евро, повече от годишните разходи за инвестиции в инфраструктура.

Коментарът на Тръмп не беше случаен. Тръмп изглежда е много добре запознат с позицията на Испания по отношение на разходите за отбрана. По време на последната среща на върха на НАТО той направи няколко препратки към позицията на Испания да не харчи повече за тези елементи.

„Имаме проблем с Испания. Винаги има проблем с Испания. Испания не е съгласна. Което е много несправедливо към останалите от нас“, каза той миналото лято. Всъщност Тръмп намекна за Испания два пъти по време на срещата си с финландския президент.

Той възложи на Стуб да разговаря с испанското правителство, за да получи ангажимент за увеличаване на разходите за отбрана.

Испанските власти често посочват, че Съединените щати имат две военни бази на испанска територия, Рота и Морон. Въпреки че двете съоръжения се намират на територия под испански суверенитет и командване, тъй като са военна територия, те наемат няколко хиляди американски войници. Освен това значителна част от увеличените разходи, одобрени от НАТО, са предназначени за военни покупки от САЩ.

Заплахата за Испания идва в труден момент за правителството, което е в разгара на изготвянето на държавен бюджет за 2026 г., без да е осигурило подкрепата на своите парламентарни партньори за неговото приемане.