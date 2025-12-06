Мицкоски за спора с България: Трябва да постигнем решение, което ще предотврати бъдещи предателства (ВИДЕО)

Очакват ни сериозни предизвикателства

Президентът на ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски, в речта си след преизбирането си за лидер на партията на 18-ия конгрес в Кавадарци, също засегна въпроса с България, като подчерта, че има желание за справедливо решение, но че „в момента няма събеседник от другата страна и трябва да се съсредоточим върху домашното си”, съобщава „Курир”.

„Очакват ни сериозни предизвикателства. Имаме отворен въпрос с източния ни съсед, но изглежда, че няма събеседник от другата страна. И мисля, че няма по-добро място от този 18-и конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, за да изпратим много ясно и точно послание. Докато съм президент на ВМРО-ДПМНЕ, няма да мръдна дори с 1 милиметър от тази позиция“, подчерта Мицкоски.

„Готови сме да преговаряме, осъзнаваме капитулациите и предателството на най-престъпното правителство в историята на независима Македония, водено от СДС и ДСИ. Осъзнаваме щетите, историческите, които те причиниха на гражданите и държавата. Не пренебрегваме всичко това. Готови сме да преговаряме, но първо нека те решат какви разговори искат да водим - двустранни или разговори с Брюксел. Ако са двустранни, тогава се потвърждава тезата ни, че това е двустранност на европейския ни път. Ако искат да преговаряме в Брюксел, в присъствието на европейски дипломати, ние сме готови да тръгнем утре и да представим аргументите си“, каза той.

Мицкоски подчерта, че има два стълба, които е готов да обсъди, но няма да мръдне и милиметър, докато споразуменията и международното право не бъдат спазени.

„Няма никакво движение, нито милиметър, до момента, до последната буква и последния препинателен знак на споразуменията и международното право, и това, което принадлежи на македонците от другата страна на границата в Пиринска Македония, не бъде уважено. И това е, нищо по-малко, последователно прилагане на всички предишни решения на Страсбургския съд по правата на човека, в качеството и посоката на изпълнение на правата на македонската общност в нашата източна съседка. Това е първото нещо, което се случва“, каза Мицкоски.

Той подчерта, че Македония трябва да намери решение, което ще предотврати бъдещи предателства и ще очертае червени линии.