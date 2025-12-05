Мицкоски: Необходими са гаранции от ЕС преди българите да бъдат включени в конституцията

Нямаме партньор за танго

Всяка отстъпка от македонска страна води до ново условие и затова са необходими гаранции от ЕС, преди българите да бъдат включени в конституцията. Инициативите от Брюксел и други влиятелни европейски страни за провеждане на срещи на високо ниво с България все още не са получили конкретен отговор от София, заяви премиерът на РСМ Христиан Мицкоски по време на брифинг с журналисти, съобщава „Курир”.

„Нямаме партньор за танго. Имаше инициатива от Брюксел и други влиятелни страни за срещи на високо ниво, за да седнем и да поговорим. До този момент няма информация дали българското правителство е готово и дали иска да присъства на тези срещи,” допълни Мицкоски.

Относно това дали македонската страна ще приеме да преговаря в София или само в Брюксел, Мицкоски каза, че това зависи от това дали въпросът се третира като двустранен, или не.

„Ако това вече не е двустранен въпрос, тогава е логично да се говори в Брюксел. Българското правителство казва, че можем да го решим сами. Тогава това е двустранен въпрос. Нека те сами си изяснят дали е двустранно, ако е двустранно, ние сме готови да разговаряме с тях, където пожелаят, за да знаем, че е двустранно. Ако е наше и европейско с Брюксел, тогава трябва да разговаряме там. Тук ние им казваме - вие решавате”, добави Мицкоски.

Относно исканията за гаранции, Мицкоски подчерта, че след като е научил от институционалната памет на миналото, че всяка отстъпка създава пространство за нови условия, тези искания от македонска страна са логични. В отговор на журналистически въпрос той посочи, че по отношение на гаранциите няма промяна от европейските партньори, след изявлението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който заяви от София, че е логично да се дадат гаранции на Македония.

„Конституционните промени са само началото. И ако утре включим българите в Конституцията, единственият въпрос е дали след 3, 6 или 9 месеца ще имаме ново условие. Едно е политиката, а друго е националният интерес. Въпросът е дали ще продължим по този път на наивност, че ако правим отстъпки, това е пътят. Не мисля, че този път е добър. Този път, който това правителство върви, е труден, но не е срамен, подчерта Мицкоски.