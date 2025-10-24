Мицкоски: Европа не се нуждае от нас обезобразени и осакатени

И никой няма право да каже, че не сме направили жертва

Европа не се нуждае от нас обезобразени и напълно осакатени. А от нас се нуждаем достойни, горди, точно такива, каквито сме. Доказахме ангажираността си към Европейския съюз чрез много жертви, много жертви, дори с цената на собствената си вреда. Това каза премиерът на РСМ Християн Мицкоски, съобщава „Нова Македония”.

„Като министър-председател на страната, аз съм наясно с всеки един от тях и въпреки всички тях, един от най-важните е битката за стандарти и по-добър живот. Това е, което народът изисква и от което се нуждае. А битката за Европейския съюз (ЕС) трябва да се разглежда през стремежа към по-добър живот и стандарти и затова тази наша цел, въпреки всички удари и препятствия, остана пътят, по който искаме да вървим. И този път е наше естествено право и въпреки че много пъти отмените, които направихме, не бяха справедливи, хората ги приеха с разочарование и буца в гърлото. Не е едно, не е две, но бавно се превръща в безпринципен начин на поведение”, добави Мицкоски.

Мицкоски, в контекста на последните искания за конституционни изменения и приемането на българите в Конституцията, каза, че основният въпрос, който възниква, е - какво получаваме от това и това ли е най-накрая краят?

„Всяка следваща стъпка, която правим, трябва да бъде през призмата на отговорите на тези въпроси и защитата и осигуряването – първо, гаранции, че това ще е последното и че ще получим нещо осезаемо и предвидимо – важно за държавата и гражданите. А след това източният ни съсед да покаже европейски ценности и по същия начин да отговори на македонската общност в България. И никой няма право да каже, че не сме направили жертва и не сме платили твърде висока цена за това, което искаме – а това е да бъдем пълноправен член на Европейския съюз”, заяви Мицкоски.

По думите му, както в историята, така и днес, винаги ще има хора и партии, които са готови да дадат повече, да приемат повече.

„В този смисъл нашата опозиция е готова да приеме много повече, но и да даде и да даде много повече. Защото подобна търговия с това, което е наше, с това, което е общо, за тях е картата, с която искат да останат в политическия живот, без да се замислят за вредите, които нанасят, не само на себе си, но и на цялата страна и на всички бъдещи поколения. И аз съм напълно наясно, че при осъществяването на подобни намерения единствената пречка е ВМРО-ДПМНЕ и коалицията, водена от ВМРО-ДПМНЕ. Но ние трябва съзнателно да носим тази роля на плещите си в името на нашия народ, в името на гражданите. И никога не бива да се предаваме, когато са заложени интересите на нашата македонска идентичност и на нашата красива страна Македония”, подчерта Мицкоски. „Представете си ситуация, добави премиерът, в която ние действаме сами, а опозицията е тази, която ще ни притиска и смело ще пази червените линии, около които няма да има облаци и прах, създадени за куфари, подаръци за източната съседка.”