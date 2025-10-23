Мицкоски: Македонската общност трябва да бъде интегрирана в Министерския съвет на България (ВИДЕО)

Бъдещето на страната е в рамките на ЕС

Трябва да кажа, че денят беше вдъхновяващ, започнах го със среща с френския министър за Европа, г-н Бенджамин Хадад, който е изключително близък до президента Макрон, на когото заявихме нашите позиции, тоест позициите, които повтаряме през цялото време, че трябва да има изпълнение по отношение на гаранции от самия ЕС, трябва да има изпълнение от нашия източен съсед по отношение на спазване на международното право, спазване на европейски институции като Съда по правата на човека, интегриране на македонската общност в рамките на Министерския съвет за малцинствата в нашия източен съсед и т.н. Това каза премиерът на РСМ Христиан Мицкоски, съобщава „Курир”.

„Като цяло, имахме много продуктивен ден тук в Лондон, с много срещи, които обхванаха няколко различни теми, а именно икономика, сигурност и процесът на интеграция на Македония в ЕС, които като цяло бяха теми, разгледани и на срещата на върха на Берлинския процес, отбеляза Мицкоски.

Той обясни, че това не са допълнителни условия, а по-скоро означава партньорство, добросъседски отношения между двете страни.

„В областта на сигурността ние наблегнахме на факта за енергийната сигурност, развитието на газовите интерконектори, този, който в момента изграждаме с южната ни съседка Гърция, и този, който планираме да започнем да изграждаме съвсем скоро със северната ни съседка Сърбия. След това коридорите, ние непрекъснато споменаваме коридори 10 и 8, които са много важни за нас като държава, но са много важни и за Европа, особено за южното крило на НАТО, защото свързват Йонийско и Адриатическо море с Черно море, тоест коридор 8, и коридор 10, който на практика свързва Средиземно море, тази част от Средиземно море с Егейско море, с Централна Европа. В областта на нелегалната миграция нашата позиция е абсолютно ясна, че на практика защитаваме Европа от Европа, защото мигранти от държави-членки на ЕС всъщност влизат нелегално в страната”, добави Мицкоски.

Той спомена и важността на процедурата по подписване на меморандума за разбирателство с американско-британския консорциум, който ще инвестира в производствен завод, част от отбранителната индустрия.

„Бъдещето на страната е в рамките на ЕС, това е една от последните ни стратегически цели. Ще направим всичко по силите си, за да изпълним тази стратегическа цел, но същевременно и да защитим македонските интереси. Естествено, посланието от тяхна страна е, че мястото на страната ни е в ЕС, както и в целия регион на Западните Балкани като цяло. Германският канцлер, г-н Мерц, проведе доста вдъхновяваща и конкретна дискусия, който ясно заяви как вижда региона, естествено това е закрита среща и сега не бих искал да говоря за подробности, но той даде много ясна насока, как вижда региона и какви са плановете за бъдещето на региона, свързани с интеграцията в рамките на ЕС. Също така, някои от другите премиери и президенти на държавите-членки на ЕС имаха ясно послание и ясен начин да видят региона в бъдеще. Така че оставам оптимист, но е важно да си напишем домашното, това са реформите и ще го направим в следващия период, очаквам напредък в частта за деблокиране на проблема, който имаме в момента, но да видим, казахме, че целта ни е да защитим националното си достойнство, идентичността си и националните си интереси”, каза още Мицкоски.