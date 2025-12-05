Вучич: Очакваме скоро подписването на краткосрочен договор за газ с Русия

Сърбия няма да има никакви проблеми с газа

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че страната няма да има проблеми с газа и че очаква скоро да подпише краткосрочен договор с Русия за доставка на газ, както и че няма да имаме проблеми с газа до лятото, съобщава белградският „Политика”.

„Сърбия няма да има никакви проблеми с газа. Очакваме скоро подписването на краткосрочен договор. Със сигурност няма да имаме проблеми с газа до лятото и това е добра новина за гражданите, на добри цени“, каза Вучич пред Pink. „Не мисля, че може да има проблеми с електричеството и газа.”

„Първата добра новина е свързана с удължаването на лиценза за „Лукойл“. „Лукойл“ получи удължаване на оперативния си лиценз до 26 април. Какво означава това за нас? Това означава, че на територията на Република Сърбия ще има 112 бензиностанции и е добре, че те са равномерно разпределени, защото само 11 са на територията на град Белград. Всички останали са в други части на Сърбия, така че 90 процента, колкото искаме“, каза още Вучич.

Той добави, че обаче някои други неща се усложняват.

„Да кажем, че сега имаме много логистични проблеми, особено за 51 места. Например, ако започнете от северозападната част на страната ни, например в Станишич, Стапари, Краичево, няма да можете да имате помпа и тя ще трябва да е на поне 15-20 км, защото там има само помпи на NIS. Това ще представлява голям проблем за нашите фермери от Томашевац, Медведжа, Църна Трава, много други места. Имаме 51 места, където имаме големи проблеми, така че ще видим как и какво да правим“, каза Вучич.