Украйна е изправена пред демографски колапс

Докато много украински болници се борят да се справят с безкрайния поток от ранени, родилното отделение в западния град Хоща е зловещо пусто. Болницата в Хоща е регистрирала само 139 раждания досега през тази година, което е спад от 164 през 2024 г. и е далеч от ситуацията преди малко повече от десетилетие, когато според местните власти се раждаха над 400 бебета годишно, съобщава Reuters.

Властите се борят с един решаващ въпрос, докато Украйна се приближава към демографска катастрофа: След като войната приключи, кой ще остане да възстанови разрушената страна?

Стотици хиляди хора са убити и ранени в почти четири години на боеве, а милиони други са напуснали страната и раждаемостта намалява.

Хоща, малко градче с около 5000 жители, се намира на стотици километри от най-близкия фронт, но въпреки това е засегнато от пълната сила на демографската криза.

Населението на Украйна – 42 милиона преди пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. – вече е намаляло до под 36 милиона, включително няколко милиона в районите, завзети от Русия, според демографския институт към Националната академия на науките на Украйна.

Той прогнозира, че до 2051 г. тази цифра ще спадне до 25 милиона.

Сривът набира скорост.

Страната има както най-високата смъртност, така и най-ниската раждаемост в света, според прогнозите за 2024 г. в CIA World Factbook: за всяко раждане има около три смъртни случая.

Според прогнозите на правителството средната продължителност на живота на мъжете в Украйна е спаднала от 65,2 години преди войната до 57,3 години през 2024 г. За жените цифрата е спаднала от 74,4 на 70,9.

Правителството в Киев се опита да се справи с кризата миналата година, когато очерта демографска стратегия до 2040 г. В документа се предупреждава, че Украйна ще се сблъска с дефицит от 4,5 милиона работници през следващото десетилетие. Секторите, които ще имат най-голяма нужда от работна ръка, са строителството, технологиите и административните услуги.

Стратегията се фокусира върху спирането на по-нататъшната емиграция и привличането на украинците от чужбина, включително чрез подобряване на жилищните условия, инфраструктурата и образованието, както и привличане на имигранти от други страни, ако работните места останат незаети.

Властите оценяват, че тези мерки биха могли да увеличат населението до 34 милиона души до 2040 г., но също така предупреждават, че то може да спадне до 29 милиона души до тогава, ако настоящата динамика продължи.