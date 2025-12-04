Тимчо Муцунски: Западните Балкани трябва да останат в засиления фокус на НАТО и ЕС

Министрите обсъдиха изпълнението на решенията, взети на срещата на върха в Хага

Министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски участва в срещата на външните министри на държавите-членки на НАТО, която се проведе в централата на Алианса в Брюксел, съобщава „Нова Македония”.

На срещата, както съобщи Министерството на външните работи и международното сътрудничество, министрите обсъдиха изпълнението на решенията, взети на срещата на върха в Хага, укрепването на колективната отбрана и отговора на съвременните предизвикателства пред сигурността.

В обръщението си Муцунски подчерта значението на дългосрочния и стратегически подход на Алианса, както и необходимостта от единство между съюзниците за постигане на устойчива политическа воля, справедливо споделяне на тежестта и колективен ангажимент. Той също така посочи необходимостта от общ подход за постигане на дългосрочно и взаимно приемливо мирно решение чрез конструктивния дипломатически процес, иницииран от Съединените щати и Украйна, с подкрепата на партньорите.

Муцунски подчерта, че Западните Балкани трябва да останат в засиления фокус на НАТО и ЕС. Като подобно координирано и стратегическо ангажиране допринася за запазването на мира, стабилността и сигурността в региона, както и подкрепя пълноценната интеграция на страните от региона в европейските и евроатлантическите структури - се казва в изявлението на министерството.