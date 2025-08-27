Муцунски: Скопие в момента не е готово да направи исканите от София конституционни промени

Муцунски изрази увереност, че разширяването все още е възможно

Скопие в момента не е готово да направи исканите от София конституционни промени, освен ако не получи твърди гаранции от Европейския съюз, че това ще бъде последното подобно искане, подчертава министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски в интервю за Politico, дадено по време на посещението му в Брюксел.

„Страхът ни е: ако направим конституционните промени, какво ще се случи, ако след шест месеца България отново се появи с искания, свързани с история, идентичност или език?”, подчерта Муцунски.

Той подчерта, че страната е готова и вече работи по всички останали необходими реформи, тъй като те са не само искане на Съюза, но и потребност на обществото.

„Ако утре държавите членки ни кажат, че трябва да направим повече в областта на върховенството на закона или доброто управление – ние разбираме това. И не само го разбираме, но го чувстваме като наше задължение”, добави Муцунски.

В интервюто той се спря и на геополитическия контекст, като подчерта, че макар да разбира неотложността на интеграцията на Украйна, тя не трябва да бъде за сметка на Западните Балкани.

„Най-бързата и вероятно най-евтината инвестиция в европейската стабилност е ЕС да отвори врати за целия регион възможно най-скоро. Не мисля, че селективното разширяване е най-добрият вариант”, каза още Муцунски.

Той напомни, че започнахме европейския път заедно с Хърватия, но докато Хърватия днес е член на Шенген и използва еврото, страната ни все още не е започнала преговори за членство.

„Чуваме за скептицизъм към разширяването. Но Северна Македония – културно, социално и политически – е европейско общество. Ако направим реформите както трябва, не вярвам, че ще има силна съпротива срещу разширяването на нашия регион”, подчерта Муцунски.

В допълнение към теми, свързани с членството в ЕС, Муцунски говори в интервю за Politico и за подкрепата на Македония за Украйна, нейния принос към НАТО и пълното ѝ съответствие с Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. Той отбеляза също, че Северна Македония е първата страна в региона, която подписа партньорство за сигурност и отбрана с Европейския съюз – дори преди Обединеното кралство и Канада.