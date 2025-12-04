Как най-голямата депозитна система в света се оказа в Румъния

Румъния също е въвела подкрепяща правна рамка

Румъния въведе своята депозитна система (DRS) преди две години, постигайки резултати, които изглеждаха невъзможни. Схемата е проста: при покупка на напитка в стъклена, пластмасова или метална опаковка, потребителят заплаща допълнителен депозит от 0.50 румънски леи. Сумата се възстановява изцяло при връщане на празната и почистена опаковка в някой от хилядите пунктове за събиране, обикновено разположени в самите магазини, пише The Guardian.

Румънците са върнали около 7,5 милиарда опаковки от напитки между стартирането на системата през ноември 2023 г. и края на септември 2025 г. Върнатите опаковки включват 4 милиарда PET бутилки, 2 милиарда метални кутии и 1,5 милиарда стъклени опаковки. Събрани са над 500 000 тона висококачествени рециклируеми материали.

Мащабът на промяната в Румъния е още по-впечатляващ, като се има предвид откъде е започнала страната. Повече от десетилетие страната е на последното място в статистиките за рециклиране в Европа. Между 2011 и 2021 г. процентът на рециклиране на битови отпадъци в страната едва се е променил, колебаейки се между 11% и 14%, докато останалата част от ЕС е отбелязала напредък.

Моделът е на връщане в търговията на дребно:

магазините, които продават контейнерите, трябва да инсталират автомати за обратно изкупуване или да обработват опаковките ръчно. За тях има и финансови стимули, които им помагат да покрият разходите за обработка, а RetuRO реинвестира всички печалби обратно в дейността си.

„Това е история за преминаване от нула към герой“, коментира Джема Уеб, главен изпълнителен директор на RetuRO – компанията, която управлява системата в публично-частно партньорство. Преди въвеждането на системата, между 2011 г. и 2021 г., процентът на рециклиране на битови отпадъци в страната едва се е покачил от 11% на 14%.

В национална рекламна кампания беше използван традиционният румънски танц „hora“, при който хората се държат за ръце и танцуват в кръг, за да символизират споделената отговорност, а скорошно проучване установи, че 90 % от румънците казват, че са използвали системата поне веднъж, а 60 % връщат опаковките редовно.

Страни като Полша, Турция, България, Молдова и Сърбия са провели срещи с RetuRO и румънските власти, за да се запознаят с най-добрите практики, докато се подготвят да внедрят подобна система.

Румъния също е въвела подкрепяща правна рамка, което означава, че търговците на дребно могат да бъдат наказани, ако откажат връщане – дори най-малките селски магазини трябва да приемат контейнери, ако продават продуктите, или рискуват глоби, докато големите вериги имат автоматизирани пунктове за връщане.