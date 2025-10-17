Мицкоски: Докато съм министър-председател, няма да има безпринципно споразумение с България

Още по темата: Мицкоски: Подготвя се ново предателство и подарък за източната ни съседка България 01.10.2025 09:13

Ние изискваме последователно спазване на международното право



Това, което дипломацията на СДСМ и ДСИ направи на крив гръбнак, ни доведе до тази ситуация. Така че нещо, което е създавано с векове, за което хората са се жертвали, са имали саможертви и т.н., те успяха да го продадат за седем години, каза президентът на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на РСМ Християн Мицкоски при гостуване в предаването „Просто интервю“ по телевизия Канал 5.

Мицкоски подчерта, че докато е министър-председател, конституционните промени няма да се случат без ясни положения и задължения от източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз (ЕС).

„Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито пък възнамерява да го направи, докато аз съм министър-председател. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно. Ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения там. И ние също така изискваме гаранции и ако ЕС наистина иска да види Македония в компанията си, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще го направи и за нас. И това е ясна позиция“, подчерта Мицкоски.