Мицкоски: Подготвя се ново предателство и подарък за източната ни съседка България

Още по темата: Мицкоски: СДСМ е сведен до това да бъде защитник на определени български интереси 25.07.2025 09:52

Президентът на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски каза, че е лицемерно, когато Венко Филипче от Социалдемократическият алианс казва, че няма да води негативна кампания, а още в следващото изречение злоупотребява с голямата човешка трагедия, случила се в Кочани. А освен това подготвя ново предателство и подарък за източната ни съседка България чрез така наречените им червени линии, пише Нова Македонија.

„Това всъщност е истинското лице на опозицията, която в последните си маркетингови трикове иска да опакова нов подарък за нашия източен съсед. Това е подарък, който те нарекоха Резолюцията или червените линии, след което СДСМ иска, естествено, да създаде някаква нова отстъпка на гърба на македонския народ, на гърба на македонските граждани. Оттук със сигурност може да се заключи, че ако френското така наречено предложение е било толкова прекрасно и Венко ни казваше, че идентичността е защитена, тогава въпросът е защо тогава са ни необходими тези червени линии, които са част от така наречената резолюция на СДСМ. Отговорът се крие във факта, че СДСМ отново с трикове иска да направи някакъв нов бизнес със бонбони, познат им като черта на характера от миналото”, подчерта Мицковски.

Лидерът на ВМРО-ДПМНЕ заяви, че на тези избори трябва да присъстват масово и в огромен брой хора и волята трябва да бъде ясно изразена, че в тази страна управляват хората, а не тесните клики, които виждат управлението само през призмата на нагласени търгове.