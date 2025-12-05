Запасите от фета в Гърция са на изчерпване

Още по темата: Цените на сирене фета ще скочат 24.10.2025 13:08

Търговците на дребно се готвят за недостиг на сирене

Любителите на сирене ще се сблъскат с по-високи цени и по-ограничени запаси от фета през следващите месеци, след като епидемия от болест по животните в Гърция заплаши един от най-популярните млечни продукти, внасяни в Обединеното кралство, пише The Times.

Въпреки че все още не се усеща влиянието върху рафтовете в супермаркетите, износителите, преработвателите на млечни продукти и селскостопанските консултанти заявиха, че натискът върху веригата за доставки се засилва и може да стане видим в началото на следващата година.

Гърция, която доставя по-голямата част от фетата със защитено наименование за произход на европейските пазари, се бори с продължителна епидемия от овче и козе шарка. Болестта, която се разпространява бързо сред стадата, е принудила фермерите да избият голям брой животни, за да ограничат разпространението ѝ.

Последните доклади на отрасъла сочат, че вече са загубени няколкостотин хиляди овце

и кози, което е необичайно висока цифра за страна, силно зависима от дребностопанското земеделие. Гърция притежава между 40 и 45 % от всички кози в Европейския съюз, което е много повече от всяка друга страна.

Преработвателите вече сигнализираха, че очакват по-малки маржове, ограничени доставки и потенциални нарушения на експортните ангажименти, ако болестта продължи да се разпространява.

Обединеното кралство е един от най-големите чуждестранни пазари за фета, благодарение на универсалността на сиренето, относителната му достъпност и популярността му сред домашните готвачи и ресторантите. Всяко прекъсване в гръцкото млекопроизводство ще има последици за британските дистрибутори и търговци на дребно, въпреки че някои супермаркети предлагат и сирене „фета“ от краве мляко, произведено другаде в Европа, което не е с наименование за произход.

Много търговци на дребно си осигуряват доставки месеци предварително, а складовите запаси обикновено компенсират краткосрочните колебания. Няколко дистрибутори посочиха, че очакват натискът да се засили едва след края на настоящия цикъл на запасите.

Анализатори предупредиха, че ако производството на мляко в Гърция спадне значително през първото тримесечие на 2026 г., по-високите цени на едро и ограничените количества могат да започнат да се отразяват на супермаркетите в първите месеци на следващата година.

Гръцкото правителство наложи ограничения на движението, засили протоколите за биологична сигурност и увеличи ветеринарния надзор, за да предотврати по-нататъшното разпространение на болестта. Тези мерки обаче ограничиха възможността на фермерите да търгуват с добитък, което затрудни възстановяването. Възстановяването на стадата се очаква да отнеме време, дори и при благоприятни условия.