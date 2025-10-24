Цените на сирене фета ще скочат

Шарката опустошава гръцките ферми

Животновъдният сектор в Гърция е изправен пред една от най-тежките кризи от десетилетия насам, тъй като епидемията от овча шарка опустошава стадата в цялата страна — а последиците вече се усещат в най-известния износен продукт на страната: фета сиренето.

Според оценки на бранша, над 330 000 животни са били заклани, за да се спре разпространението на вируса, който се е разпространил бързо в региони като Тесалия, Македония и Тракия. Резултатът е рязък спад в производството на овче мляко, основната съставка на фетата, което поражда опасения от предстоящо повишение на цените и недостиг на доставки в следващите месеци.

Производството на фета е под заплаха

Млечните кооперативи и производителите на сирене съобщават, че доставките на мляко за мандрите са спаднали драстично. В някои райони доставките са спаднали с 15%, а в най-засегнатите региони спадът достига 40%, според представители на местната млечна промишленост.

„Това ще се отрази пряко на следващия цикъл на производство на фета“, заяви президентът на една кооперация в Централна Гърция, където вече са умъртвени 35 000 животни. „Цялостни села са загубили стадата си – не е останало нито едно животно.“

Две големи млекарни, ориентирани към износ, които оперират в региона, също отбелязват спад в доставките на мляко, което заплашва както вътрешните доставки, така и международния износ на сиренето със защитено наименование за произход (ЗНП).

Фермерите са отчаяни, тъй като компенсациите се забавят

Много фермери все още не са получили компенсации за животните, заклани преди месеци, като плащанията покриват само загубите до април миналата година. Производителите твърдят, че Министерството на селското развитие не е предоставило ясни срокове за помощ, оставяйки семействата без доходи и добитък.

Източници от бранша твърдят, че някои фермери се колебаят да съобщят за нови случаи на зараза, опасявайки се, че това ще ги принуди да заколят цялото стадо и да се изправят пред финансова разруха, преди да получат компенсации.

Асоциацията на гръцките млечни и млечни продукти (SEVGAP) призова правителството да отпусне спешни средства от националния бюджет за подпомагане на засегнатите фермери. Досега обаче искането остава без отговор.

Експертите предупреждават, че ако производството на мляко продължи да спада, цените на фетата ще се повишат рязко в началото на 2026 г. „Вече наблюдаваме ранни признаци на натиск върху пазара“, заяви един мениджър от млекопреработвателната промишленост. „По-малко мляко означава по-малко фета – и неизбежно по-високи цени.“

Очаква се разпространението на вируса да се забави с понижаването на температурите – овчето шарка процъфтява в топли условия – но щетите вече са нанесени. С унищожаването на цели стопанства, млекопреработвателният сектор в Гърция е изправен пред дълъг път към възстановяване.