Шофьор от България кара срещу движението на магистралата Атина–Солун

Автор: Труд онлайн
Европа

Задържан е от полицията

Водач на товарен автомобил от България е бил спрян от полицията край Солун тази сутрин и задържан, защото се движел по магистралата Солун – Атина в насрещното платно за движение, съобщава Proto Thema.

Според информацията, камионът е стигнал до пътния възел Клидиу, карайки в насрещното, където е бил спрян от полицаи.

Водачът е бил задържан и са му повдигнати обвинения за опасно шофиране.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения