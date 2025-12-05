Шофьор от България кара срещу движението на магистралата Атина–Солун

Автор: Труд онлайн
Водач на товарен автомобил от България е бил спрян от полицията край Солун тази сутрин и задържан, защото се движел по магистралата Солун – Атина в насрещното платно за движение, съобщава Proto Thema.
Според информацията, камионът е стигнал до пътния възел Клидиу, карайки в насрещното, където е бил спрян от полицаи.
Водачът е бил задържан и са му повдигнати обвинения за опасно шофиране.
Οδηγός φορτηγού μπήκε ανάποδα στην εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης από τα Μάλγαρα μέχρι τον Κόμβο Κλειδίου ο οδηγός, συνελήφθη