Бурята „Байрон“ връхлетя Гърция: наводнени пътища, реки по улиците и блокирани граждани (ВИДЕО)

Бурята „Байрон“ продължава да вилнее в Гърция като в петък отново заля Атика с мощни порои и гръмотевични бури. Най-силно засегнати са западните и северните части на региона, където са регистрирани най-големите количества валежи и се наблюдава нарастващо напрежение върху инфраструктурата, пише To Vima.

Според данни от Националната обсерватория в Атина/Meteo.gr, метеорологичната станция във Влихада е измерила зашеметяващите 245 мм дъжд от четвъртък следобед, 4 декември, до петък сутрин, 5 декември. Само до 7:00 ч. в петък във Влихада са паднали 131 мм, а в Авона са регистрирани 108 мм.

Σε λίγες μέρες θα ζητάνε τα τέλη και διπλή χρέωση αν δεν τα πληρώσεις στην ώρα τους 🤡#Byron #κακοκαιρια pic.twitter.com/ca4cTWQLbb — VasilopittaΣ ✖️❌✖️❌✖️ (@vasilopittaS) December 5, 2025

Наводнени улици и прекъсвания

Поредицата от силни бури причини значителни прекъсвания, особено в западната част на Атика. В Мандра, Мегара, Аспропиргос и Неа Перамос улиците се превърнаха в езера, тъй като канализационните системи не успяваха да се справят с обема на водата.

По-рано през деня силните дъждове наложиха временно преустановяване на движението по линия 7. Влаковете се движеха само между Зефирос и Агия Триада Пирея, преди да бъде бързо възстановено пълното обслужване по цялата линия.

Властите остават в състояние на повишена готовност в цялата страна, тъй като в няколко региона са регистрирани тежки наводнения, свлачища и автомобили, отнесени от бързотечащи води. Служителите продължават да призовават гражданите да бъдат предпазливи, тъй като бурната система продължава.

Тежките наводнения, причинени от бурята „Байрон”, затрудниха пътуванията в Гърция, което доведе до отсъствия в публичния сектор, препоръки за работа от дома и строги правила за безопасност за частните работодатели, особено за работниците на открито и куриерите.

Στο έλεος του Byron η Ελλάδα-Παρασύρθηκαν και βούλιαξαν οχήματα, έπεσαν οικοδομές, δρόμοι έγιναν ποτάμια (vid&pics) #Reporter https://t.co/oBANc3M0fg — Reporter (@Reporter_cy) December 5, 2025

Служителите в публичния сектор могат да отсъстват от работа

Властите потвърдиха, че служителите в публичния сектор, които не могат да стигнат до офисите си поради условията, могат законно да отсъстват от работа в петък, 5 декември.

Решението е вследствие на актуализираното предупреждение за извънредни метеорологични условия, издадено от Националната метеорологична служба. Съгласно кодекса за държавната служба в Гърция, служителите, които не могат да пътуват безопасно по време на официално признати екстремни метеорологични събития, могат да получат до два дни специален отпуск годишно.

Строги указания за частния сектор

Министерството на труда призова работодателите да дадат приоритет на здравето и безопасността, като подчертава използването на работа от разстояние, където е възможно. Напомня се на предприятията в засегнатите райони, че трябва да гарантират, че служителите им не са изложени на опасност при изпълнение на служебните си задължения, особено тези, които работят на открито.

Издадени са специални инструкции за компаниите и дигиталните платформи, които наемат куриери, които използват мотоциклети или скутери. Работодателите са длъжни не само да предоставят стандартно защитно оборудване, като каски, ръкавици и водоустойчиви облекла, но и да преустановят незабавно дейността си, ако екстремните метеорологични условия правят доставките опасни.