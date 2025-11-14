Мицкоски: Готови сме да разговаряме със София, но позицията на правителството и червените линии са ясни

Още по темата: Мицкоски: Тормозът на държави с вето унищожава ценностите на ЕС 05.11.2025 09:29

Ако дойде някой друг, нека настоява за различна политика

Премиерът на РСМ Христиан Мицкоски, отговаряйки на журналистически въпроси относно конкретни стъпки за разрешаване на проблема с България, заяви, че е готов да седне на разговор, но че позицията на правителството по въпроса е известна, както и червените линии, съобщава „Нова Македония”.

„Нашата позиция е много ясна, всички знаят какви са червените линии, описвали сме тези червени линии много пъти преди. Готови сме да седнем и да разговаряме, но не би било правилно някой да очаква, че това правителство, докато аз съм министър-председател, изведнъж ще каже, че това, което казвахме досега, не важи, сега ще седнем и ще направим конституционни промени. Поне докато аз съм министър-председател. Ако дойде някой друг, нека настоява за различна политика”, каза още Мицкоски.

Според Мицкоски, докато е министър-председател, „такива предателства и капитулации няма да се случват“.