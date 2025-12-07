Калас срещу Могерини или как се разбива евродипломацията

Урсула Фон дер Лайен загърбва отмъстителната естонка - нейно експротеже

Дипломат №1 на Европа превръща ведомството си в гнездо на оси

Завихря се невероятен скандал във външното министерство на ЕС



Според медиите на Апенините Урсула фон дер Лайен не само била загърбила естонката Кая Калас, но вече започнала да й погажда номера, които я правят за посмешище в страните-членки на ЕС.

Атмосферата в остъкления палат на номер 9А на кръговото движение “Шуман” в Брюксел сега е “напрегната”, “тежка” и “отровна”, модерната сграда се е превърнала в гнездо на оси, където се ширят подозрения и се разнасят кръстосани обвинения. А там се помещава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която е призвана да бъде външното министерство и дипломатическата централа на Европейския съюз, отговорни за неговата международна политика и за политиката на сигурност. Начело на ведомството е Върховният представител на ЕС, комуто са поверени двете изключително важни дейности, като сега тази длъжност е в ръцете на бившата премиерка на Естония - Кая Калас.

И в края на миналата седмица медиите в Брюксел, Париж и Рим, къде под сурдинка, къде открито, нарочиха точно нея за главен виновник за пагубния особено за едно дипломатическо ведомство работен климат в палата на брюкселското кръгово “Шуман”. Защото фитилът на избухналата във вторник в Евросъюза скандална бомба с ареста за измами, корупция и конфликт на интереси на предшественичката на Калас - италианката Федерика Могерини, е бил запален от много близък сътрудник на естонката.

Именно той бил подал жалба до брюкселската прокуратура за предполагаеми далавери за много пари на Могерини като ректор на дипломатическата академия на ЕС в град Брюж - стъпка, предприета с благословията на Калас и довело до арести и многочасови разпити. Като заради тази “благословия” италианският всекидневник “Ла Стампа” нарочи Дипломат №1 на Европа за интригантка, като сравни случващото се сега в ЕСВД с американската сапунка “Къща от карти” с Кевин Спейси и Робин Уайт за интриги и удари под кръста из Белия дом във Вашингтон.

Още повече, че както пишат не един и два влиятелни западноевропейски всекидневника, обстановката в дипломатическото ведомство на Калас е била изключително напрегната много преди обиските и арестите на Могерини и на двама други висши евродипломати. По простата причина, че откакто встъпва в длъжност точно преди една година, бившата министър-председателка на Естония инициира своеобразна чистка в Службата за външна дейност на ЕС, така да се каже, по политически причини. Ами ведомството е било ръководено почти цели десет години от представители на социалистите и реформаторите в ЕС - представителката на Италианската демократическа партия Федерика Могерини е била върховен представител по външната политика и сигурността от 2014 до 2019 г., като за следващите пет години постът е поет от излъчения от същото ляво политическо котило испанец Жозеп Борел.

Но освен на политическия мотив в чистката си, Кая Калас се обявява за прекъсване и на каквито и да се връзки със “средиземноморските попълзновения” според нея в ЕСВД, явно имайки предвид произхода на Могерини и Борел, обвинявайки ги почти открито в типичната за Юга шуробаджанащина при назначенията във ведомството и едва ли не в мафиотски прийоми при неговото ръководство. Като с поемането от бившата естонска премиерка на кормилото на “Министерството на външните работи на ЕС” веднага се наблюдава ясна промяна надясно в неговата международна политика, която географски вече е насочена основно в посока Североизток.

Според международните анализатори в някои западноевропейски столици въпросната промяна се отразява и в геополитическата позиция на ЕСВД - дипломатическата машина, в която работят над шест хиляди служители и която ръководи над 140 посолства по целия свят. Като днес ведомството е със сигурност много по-внимателна към случващото се по североизточната граница на Европа, а се фокусира далеч по-малко върху също така жизненоважните за оцеляването на ЕС региони - Средиземноморието и Близкия изток. Но има и нещо друго, което вероятно определя ненавистта на Кая Калас към Федерика Могерини, както и готовността й да се саморазправи с предшественичката си, изпращайки нея и кохортата й на съд, дори ако цената за постигането на тази цел е пагубното за ЕСВД разклащане на устоите му.

Естонката, която Вашингтон нарече “най-антируския ястреб на ЕС”, не може да прости на италианката, че веднага след встъпването й в длъжност през 2014 като Дипломат №1, тоест по времето на анексирането на Крим от Русия, първоначално тя се противопоставя на санкциите на Брюксел срещу Москва и пледира за развитие на сътрудничеството на Съюза с Русия.

Разбира се, дори според италианските медии Федерика Могерини съвсем не е “вода ненапита”, не се отрича фактът, че по време на царуването си в дипломатическото ведомство на ЕС, тя го била напълнила с нейни сънародници. Не се изключва също така вероятността маститата чиновничка наистина да е съпричастна към хипотетичните засега обвинения срещу нея в измама и манипулиране на тръжни процедури, корупция и конфликт на интереси. Но видиш ли ти, въпреки заканите си за борба срещу южняшката шуробаджанащина, Кая Калас също се обгражда с нейни сънародници - миналия октомври тя създава нова важна позиция във ведомството си - “заместник-генерален секретар по геоикономическите и институционалните въпроси”, като назначава на поста свой сънародник.

Естонецът се казва Мати Мааскиас, бил е посланик на ЕС в Киев в началото на руската инвазия в Украйна, после става заместник-министър на външните работи в Талин. Като слухове по високите етажи на общоевропейската власт прогнозират, че той съвсем скоро щял да оглави Генералната дирекция на ЕСВД - “Външни работи и международно сътрудничество”. Важна длъжност, заемана... от висшия италиански дипломат Стефано Санино до закопчаването му миналия вторник заедно с Федерика Могерини!

Но ако се вярва на медиите на Апенините, прекалената активност на Кая Калас и инициираното от нея разбиване на външното министерство на ЕС, било раздразнило силно смятаната за нейна менторка и дори за аверка председателка на ЕК Урсула фон дер Лайен. Която не само била загърбила естонката, но вече започнала да й погажда номера, които я правят за посмешище в страните - членки на Съюза. Така например неотдавна Фон дер Лайен оставила Калас да обяви на всеослушание идеята си 27-те според възможностите си да отделят тази година за военна помощ на Украйна между минимум 20 милиарда и 40 милиарда евро. Предложение е отхвърлено категорично като много грешна стъпка, а Фон дер Лайн се наследи на провала на Калас - уточни в. “Ла Стампа”.