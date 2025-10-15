Тръмп: Американски удар по нарколодка край Венецуела уби шестима

Автор: Труд онлайн
Ударите са били нанесени срещу определена терористична организация

Американски удар по кораб край бреговете на Венецуела във вторник уби шестима заподозрени наркотрафиканти, заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Reuters.

Ударът е най-новият пример за усилията на Тръмп да използва военната мощ на САЩ по нови и често спорни от правна гледна точка начини, от разполагането на американски войски в Лос Анджелис до провеждането на антитерористични удари срещу заподозрени в трафик на наркотици.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че ударите са били нанесени срещу определена терористична организация, но не предостави подробности за коя група става дума.

„Разследването потвърди, че корабът е пренасял наркотици и е бил свързан с незаконни наркотерористични мрежи“, заяви Тръмп.

Във видеоклип с продължителност около 30 секунди, публикуван от Тръмп, се вижда как неподвижен кораб във воден басейн е ударен от снаряд, след което експлодира.

Пентагонът наскоро разкри пред Конгреса, че Тръмп е определил, че САЩ са въвлечени в „немеждународен въоръжен конфликт“ с наркокартелите.

Някои бивши военни адвокати казват, че правните обяснения, дадени от администрацията на Тръмп за убиването на заподозрени наркотрафиканти в морето, вместо да бъдат задържани, не отговарят на изискванията на военното право.

В южната част на Карибско море се извършва мащабно военно натрупване на САЩ. В допълнение към самолетите F-35 в Пуерто Рико, в региона има осем американски военни кораба, превозващи хиляди моряци и пехотинци, и една атомна подводница.

Администрацията на Тръмп е предоставила оскъдна информация за предишните удари, включително самоличността на убитите или подробности за товара.

Венецуелският президент Николас Мадуро многократно е твърдял, че САЩ се надяват да го отстранят от властта. През август Вашингтон удвои наградата за информация, водеща до ареста на Мадуро, до 50 милиона долара, като го обвини в връзки с наркотрафика и престъпни групи, което Мадуро отрича.

