Тръмп: Американски удар по нарколодка край Венецуела уби шестима

Още по темата: Тръмп обмисля сухопътни операции във Венецуела 08.10.2025 13:57

Ударите са били нанесени срещу определена терористична организация

Американски удар по кораб край бреговете на Венецуела във вторник уби шестима заподозрени наркотрафиканти, заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Reuters.

Ударът е най-новият пример за усилията на Тръмп да използва военната мощ на САЩ по нови и често спорни от правна гледна точка начини, от разполагането на американски войски в Лос Анджелис до провеждането на антитерористични удари срещу заподозрени в трафик на наркотици.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че ударите са били нанесени срещу определена терористична организация, но не предостави подробности за коя група става дума.

„Разследването потвърди, че корабът е пренасял наркотици и е бил свързан с незаконни наркотерористични мрежи“, заяви Тръмп.

Във видеоклип с продължителност около 30 секунди, публикуван от Тръмп, се вижда как неподвижен кораб във воден басейн е ударен от снаряд, след което експлодира.

Пентагонът наскоро разкри пред Конгреса, че Тръмп е определил, че САЩ са въвлечени в „немеждународен въоръжен конфликт“ с наркокартелите.

Някои бивши военни адвокати казват, че правните обяснения, дадени от администрацията на Тръмп за убиването на заподозрени наркотрафиканти в морето, вместо да бъдат задържани, не отговарят на изискванията на военното право.

В южната част на Карибско море се извършва мащабно военно натрупване на САЩ. В допълнение към самолетите F-35 в Пуерто Рико, в региона има осем американски военни кораба, превозващи хиляди моряци и пехотинци, и една атомна подводница.

Администрацията на Тръмп е предоставила оскъдна информация за предишните удари, включително самоличността на убитите или подробности за товара.

Венецуелският президент Николас Мадуро многократно е твърдял, че САЩ се надяват да го отстранят от властта. През август Вашингтон удвои наградата за информация, водеща до ареста на Мадуро, до 50 милиона долара, като го обвини в връзки с наркотрафика и престъпни групи, което Мадуро отрича.