Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля сухопътни операции във Венецуела.

Северноамериканският държавен глава е наредил прекратяване на дипломатическите усилия с Каракас, пише Newsweek.

Американският дипломат Ричард Гренел, президентски пратеник за специални мисии, заяви, че президентът Доналд Тръмп му е наредил да прекрати всички дипломатически усилия за споразумение с Венецуела.

Лидерът на Белия дом също заяви в разговор с военни, че САЩ „трябва да обмислят“ сухопътни операции в тази страна.

Новината беше съобщена за първи път от вестник „Ню Йорк Таймс“, след като Тръмп обяви пред Конгреса във Вашингтон, че Съединените щати са въвлечени във „ въоръжен конфликт“ с наркокартелите.

Американската армия е ударила няколко кораба край бреговете на Венецуела. Президентът твърди, без да предоставя доказателства, че корабите са превозвали наркотици.

Въпреки че се появи информация, че Тръмп обмисля удари по венецуелска територия, президентът на САЩ все още не е решил дали да премине към следващата фаза на военната кампания, заяви Гренел, според antena3.ro.

Високопоставеният служител заяви, че лидерът от Белия дом му е дал инструкциите миналия четвъртък, по време на среща в Овалния кабинет, на която са присъствали високопоставени военни командири.

В неделя Тръмп заяви пред военни представители, че американските удари по кораби близо до Венецуела са сложили край на доставките на наркотици по море и сега Съединените щати „трябва да обмислят“ сухопътни операции.

Белият дом не добави подробности.