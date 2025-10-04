Вътре в тайния бункер на Тръмп, способен да издържи на ядрен удар и да се превърне в щаб на президента в случай на Трета световна война

Американският президентски бункер, предназначен за ядрена война, е отворен за журналисти за втори път в съвременната история, съобщава The Sun. Изданието обяснява какво съдържа, как е възникнала крепостта и за какво е била използвана досега.

Тръмп отвори вратите на подземния си ядрен бункер, разкривайки подземния град, построен, за да защити него и правителствените служители. Скрита дълбоко под Скалистите планини на Колорадо, тази свръхсекретна крепост е проектирана да защитава американските военни и политически лидери в случай на ядрена война.

За втори път в близката история вратите на бункера бяха отворени за журналисти на Newsnation, на които беше направена обиколка на крепостта на Страшния съд. Комплексът Шайен Маунтин е обширен подземен град, издълбан от близо 70 000 тона гранит. Проектиран да издържа на директни ядрени удари, този мега-бункер очаква следващата стъпка в защитата на Съединените щати.

Скрита зад стоманени врати с дебелина близо метър и множество контролно-пропускателни пунктове, крепостта се твърди, че може да издържи на ядрен взрив, „хиляда пъти по-мощен от бомбата, хвърлена върху Хирошима“, дори от близко разстояние.

Функциониращият подземен град разполага със собствени електроцентрали, подземни езера за питейна вода и хранителни резерви, които могат да изхранват жителите му за „много дълго време“.

Комплексът дори има собствен функциониращ магазин Subway, наречен „най-сигурният Subway“ в света.

Генерал Грегъри Гийот, началник на Северното командване на САЩ и Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD), отбеляза, че съоръжението е толкова важно днес, колкото е било и при откриването му през 1966 г.

„Определено си заслужаваше парите, вложени в него в началото на 60-те години на миналия век“, каза той. „Използваме го днес също толкова добре, колкото и преди десетилетия.“

Гийо каза, че не се страхува от съвременни заплахи, включително руски самолети във въздушното пространство на САЩ, китайски балони за наблюдение или кибератаки: „Не се притеснявам, имаме най-добрите военни, които работят за нас. Готови сме.“

Петнадесет конструкции, монтирани върху масивни пружини, са издигнати на площ от приблизително 20 000 квадратни метра, за да поемат удара от ядрена експлозия. Известен като „боен мост“, комплексът е предназначен да служи като команден щаб на американските и канадските сили в случай на бедствие.

Завършена през 1966 г. на цена от 142 милиона долара, крепостта би струвала над един милиард долара днес. Проектиран да защитава от съветски ракети, този лабиринт от тунели и радиоактивни убежища е бил смятан за „най-безопасното място на Земята“ по време на разгара на Студената война.

Тръмп вече е канил представители на медиите тук през 2018 г., когато заместник-директорът на базата Стив Роуз нарече бункера „най-сигурната структура в света“.

Крепостта е защитена от гранит и стомана срещу електромагнитни импулси, генерирани от ядрени експлозии. Вратите против взрив са хидравлично запечатани, за да защитят вътрешността само за 45 секунди, или в случай на спешност могат да бъдат затворени ръчно. Вратите са запечатани на 11 септември 2001 г., единственият път, когато бункерът е бил изолиран от външния свят след Студената война.

Преди това съоръжението е служило като щаб на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана, а през 2008 г. става резервен команден център. Въпреки това, персоналът все още работи в комплекса на ротационен принцип, осигурявайки неговата готовност в случай на необходимост.

Длъжностните лица настояват, че подземният бункер не е реликва от миналото. „Далеч от това“, каза Стив Роуз през 2018 г.

Мястото се превърна в емблематично в поп културата, появявайки се във филма от 1983 г. „Военни игри“ и телевизионния сериал „Старгейт“.

Планът на САЩ за действие в случай на ядрена война вече е разработен, а бункерът играе ключова роля в него. Президентът ще бъде незабавно транспортиран до подземното убежище на Белия дом, а след това ще се качи на борда на един от самолетите на американските военновъздушни сили „за страшния съд“.

Няколко членове на администрацията ще бъдат евакуирани с президента, а министърът на отбраната, членовете на кабинета и лидерите на Конгреса ще бъдат преместени в укрепени съоръжения, където може да се осигури непрекъснатост на операциите, като например съоръжението Маунт Уедър във Вирджиния или подземния комплекс Рейвън Рок в Пенсилвания.