Тръмп нарежда готовност, Хегсет подкрепя – Пентагонът на прага на война

Доналд Тръмп е наредил на всички генерали и военни ръководители на американските военни от всички бази по света да се съберат на спешна среща в базата на морската пехота в Куантико, пише Newsweek.

Говорейки пред Белия дом преди да замине за Куантико, президентът Доналд Тръмп заяви, че американските военни ще преминат към въоръжени операции.

Първата страна, спомената от президента, беше Венецуела.

Тръмп заяви пред репортери, че американските военни ще започнат борбата срещу наркокартелите във Венецуела „на сушата“, така че може да обмисли и свалянето на режима на Мадуро.

В същото време Тръмп потвърждава, че е разположил няколко подводници по-близо до Русия, след като Медведев отправи ядрена заплаха, без да навлиза в подробности по тази тема.

Той също така подчерта, че отсега нататък ще заеме твърда позиция при оценяването на висшите ръководители.

„Ще се срещам с генерали, адмирали и лидери и ако не харесвам някого, ще го уволня на място“, каза Тръмп.

Министърът на отбраната Пит Хегсет се обърна към висши военни ръководители в базата на морската пехота в Куантико преди пристигането на президента.

Според Newsweek, Хегсет казал на военните лидери, че трябва да „се подготвят за война“.

„От този момент нататък единствената мисия на нововъзстановеното военно министерство е следната:

Война“, каза Хегсет в речта си, визирайки името, използвано сега от администрацията на Тръмп вместо Министерство на отбраната.

„Подготвяме се за война и се подготвяме да спечелим. Неуморно и безкомпромисно. Не защото искаме война. Никой тук не иска война. А защото обичаме мира.“

„Новата мисия на Пентагона ще бъде изключително провеждане на бойни операции. Генералите трябва да се подготвят за война“, подчерта Пийт Хегсет.

В същата реч Хегсет казал на висши военни ръководители, че вече не иска да вижда „дебели генерали и адмирали“ или войници с наднормено тегло в бойните части.

„Напълно неприемливо е да виждаме дебели генерали и адмирали в коридорите на Пентагона, ръководещи командванията в цялата страна, по целия свят, това изглежда грозно“, каза Хегсет.

Откакто встъпи в длъжност при президента Доналд Тръмп, Хегсет постави физическата подготовка в централна част от усилията си за възстановяване на това, което той нарича „воинския етос“ на военните.

Той многократно е подчертавал важността на новите изисквания за физическа подготовка като част от тези по-широки усилия.

Министърът на отбраната даде пример за собствения си режим. „Всичко започва с физическа подготовка и външен вид“, каза той. „Ако министърът на войната може да прави редовни, интензивни физически тренировки, значи може и всеки член на нашите съвместни сили.“

„Днес, по мое указание, всеки член на обединените сили, независимо от ранга, е длъжен да отговаря на изискванията за ръст и тегло два пъти годишно“, подчерта Хегсет.

Той добави, че американските военни ще изискват от войските в бойни роли да отговарят на „този най-висок мъжки стандарт“, като всеки военнослужещ на такива позиции ще постигне над 70% на теста за физическа годност за „мъжки стандарт“ на своя род войски.