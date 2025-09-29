Най-малко четирима убити и осем ранени след стрелба в църква в Мичиган

Стрелецът врязал колата си в църквата и открил огън с автомат

Мъж, който се вряза с колата си в предните врати на църква в Мичиган, откри стрелба с автомат и запали църквата, убивайки най-малко четирима души и ранявайки най-малко осем други, преди да загине в престрелка с полицията, съобщиха властите, цитирани от Reuters.

Полицията съобщи, че извършителят, идентифициран като Томас Джейкъб Санфорд, 40-годишен, бивш морски пехотинец от близкото градче Бъртън, умишлено е запалил църквата „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни”, която е била обхваната от пламъци и дим.

We DO NOT have to LIVE like this.



This will never stop until we go on OFFENSE.



Praying for all the victims in Michigan.



As of now, 4 confirmed dead. Multiple in serious condition.



The entire church burned down during Sunday Service.



These terroist type attacks will… pic.twitter.com/KkQb63OKqL — The SCIF (@TheIntelSCIF) September 28, 2025

Две от жертвите на стрелбата са загинали, а осем други са били хоспитализирани, съобщиха властите. Няколко часа след стрелбата полицията съобщи, че е намерила поне още две тела в изгорялата църква, която все още не е разчистена и може да съдържа други жертви.

„Има някои, които все още не са открити“, заяви на пресконференция полицейският шеф на Гранд Бланк Тауншип Уилям Рени.

Служител на Американската служба за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви заяви, че разследващите смятат, че стрелецът е използвал ускорител – вероятно бензин – за да подпали пожара, и че са открити някои експлозиви. ФБР заяви, че води разследването на това, което счита за „акт на целенасочено насилие“.

Стотици хора са били в църквата, когато Санфорд е влязъл с колата си в сградата, каза Рени.

Двама полицейски служители са пристигнали на мястото в рамките на 30 секунди след получаване на сигналите за спешна помощ и са влезли в престрелка с заподозрения, като са го застреляли на паркинга около осем минути след началото на инцидента, каза Рени.

Разследващите ще претърсят дома и телефона на стрелеца в търсене на мотив, каза Рени.

Военните архиви на САЩ показват, че Санфорд е бил морски пехотинец от 2004 до 2008 г. и ветеран от войната в Ирак.

По стечение на обстоятелствата, друг 40-годишен ветеран от морската пехота, служил в Ирак, е заподозрян в стрелба в Северна Каролина, при която загинаха трима души и петима бяха ранени по-малко от 14 часа преди инцидента в Мичиган.

Shooter kills at least four, wounds eight at Mormon church in Michigan https://t.co/vt7JkVAEkl pic.twitter.com/T7Mdv8oC6h — Alma Angeles (@AlmaANET25) September 29, 2025

Полицията в Саутпорт, Северна Каролина, обвини Найджъл Макс Едж, че в събота вечер е стрелял от лодка по бар на брега. Едж е обвинен в три случая на убийство от първа степен и пет случая на опит за убийство, съобщи полицията.

Според съдебните документи, федералният иск, който Едж е завел срещу правителството на САЩ и други, го описва като награден морски пехотинец, който е претърпял тежки рани, включително травматично мозъчно увреждане в Ирак. Искът, който беше отхвърлен, показа, че Едж е бил известен като Шон Уилям Дебевойс, преди да си смени името.