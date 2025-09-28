Президентът на Колумбия обвини САЩ в нарушение на международното право след отнемането на визата му

Колумбийският президент Густаво Петро отхвърли решението на Съединените щати да му отнемат визата и обвини Вашингтон в нарушение на международното право, предаде Ройтерс.

В петък САЩ обявиха, че ще анулират визата на Петро, след като той се включи в пропалестинска демонстрация по улиците на Ню Йорк и призова американските войници да не изпълняват заповедите на президента Доналд Тръмп.

„Вече нямам виза за пътуване до Съединените щати. Не ме интересува. Не ми трябва виза… защото съм не само колумбийски гражданин, но и европейски гражданин, и наистина се смятам за свободен човек в света“, заяви Петро в социалните мрежи.

„Да я отнемат, защото съм осъдил геноцид, показва, че САЩ вече не уважават международното право“, добави той в публикация в платформата Екс.

Израел многократно отхвърля обвиненията в геноцид за действията си в Газа и твърди, че действа в рамките на легитимната самоотбрана.

Пред събралите се пропалестински протестиращи пред централата на ООН в Манхатън Петро призова за създаване на глобални въоръжени сили с приоритет освобождението на палестинците, като подчерта: „Тези сили трябва да са по-големи от тези на Съединените щати.“

Петро не е първият колумбийски президент, чиято американска виза бива отнета. През 1996 г. тогавашният президент Ернесто Сампер губи визата си заради политически скандал с обвинения, че картелът от Кали е финансирал кампанията му.

Отношенията между Богота и Вашингтон се влошиха след завръщането на Тръмп на власт, отбеляза Ройтерс. В началото на годината Петро блокира депортационни полети от САЩ, което доведе до заплахи за мита и санкции. По-късно двете страни постигнаха споразумение.

През юли двете държави извикаха за консултации посланиците си, след като Петро обвини американски официални лица, че заговорничат за преврат — твърдение, което Вашингтон определи като безпочвено.

Петро прекъсна дипломатическите отношения с Израел през 2024 г. и забрани износа на колумбийски въглища за страната.