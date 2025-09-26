"Имат само една тръба": Доналд Тръмп призова Унгария и Словакия да не бъдат обвинявани, че купуват петрол от Русия

Още по темата: Виктор Орбан: Унгария ще се ръководи от собствените си интереси по отношение на руския петрол 26.09.2025 13:01

"Унгария и Словакия срещат трудности да се откажат от руския петрол, защото нямат алтернативни маршрути за доставка на гориво", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференцията след срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган във Вашингтон. Той заяви, че разбира защо е трудно за тези европейски страни да намалят зависимостта си от руския петрол и добави, че не иска никой да ги обвинява за това.

„Те нямат излаз на море, нямат този прекрасен океан, където могат да идват кораби от цял ​​свят. Имат само един тръбопровод. Просто не искам хората да ги обвиняват“, каза Тръмп в Белия дом. „Те са, нещо като, женени за един тръбопровод“, добави той.

Тръмп каза още, че смята унгарския премиер Виктор Орбан за „страхотен човек“ и приятел и че е водил дълги дискусии както с унгарското, така и с словашкото ръководство, относно енергийната сигурност.

За разлика от това, посочи президентът на САЩ, Турция има много повече възможности да закупува петрол от различни страни, което улеснява Анкара да намали зависимостта си от руските енергийни доставки.

Преди това Доналд Тръмп призова страните от ЕС и НАТО напълно да спрат да купуват руско гориво, тъй като това отслабва преговорната им позиция спрямо Русия и ги лишава от влияние върху Москва. „Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще приключи бързо. В противен случай губите моето време и времето, енергията и парите на Съединените щати“, подчерта Тръмп.

В края на юли ЕС и САЩ постигнаха споразумение за митата. Едно от условията му беше ЕС да спре вноса на руски петрол и газ, замествайки ги с американски ресурси.

Според плановете на Европейската комисия, Европа напълно ще се откаже от руското гориво до 2027 г.

Коментарите на Доналд Тръмп показват промяна в позицията на американския президент относно войната между Русия и Украйна, отбелязва унгарското издание Telex. Докато преди това беше направил няколко жеста към Владимир Путин, сега той говори по-твърдо за необходимостта от намаляване на енергийните приходи на Русия, което според него би могло да принуди руския президент да седне на масата за преговори.