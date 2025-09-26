Виктор Орбан: Унгария ще се ръководи от собствените си интереси по отношение на руския петрол

Още по темата: Виктор Орбан: Водещите европейски страни трябва да проведат среща на върха с Русия 08.08.2025 10:01

След телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че страната ще взема свои собствени решения относно вноса на петрол от Русия, ръководейки се предимно от икономическите си интереси.

„Ние и САЩ не е нужно да приемаме аргументите си един на друг. Просто трябва ясно да говорим за интересите си и да се изслушваме като приятели и тогава всеки ще прави каквото си иска“, каза Орбан в интервю за радио „Кошут“.

Орбан подчерта, че спирането на руските енергийни доставки би имало тежко въздействие върху икономиката на Унгария, тъй като страната няма излаз на море. Той заяви, че спирането на енергийните доставки по тръбопроводи би довело незабавно до 4% спад в унгарското производство.