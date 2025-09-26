Гърция затяга мерките срещу краткосрочни наеми

За първи път министерството ще може да извършва и случайни проверки

Времето за домакините на краткосрочни наеми (STR) в Гърция изтича, тъй като нов всеобхватен закон влиза в сила на 1 октомври. Гръцкото министерство на туризма потвърди, че всички обяви от типа Airbnb, които не отговарят на Закон 5170/2025, ще бъдат автоматично премахнати от националния регистър и изключени от онлайн платформите. Регистрационните номера (AMA) на имотите, които не отговарят на изискванията, ще бъдат отменени, съобщава To Vima.

За първи път министерството ще може да извършва и случайни проверки, самостоятелно или съвместно с Независимата агенция за публични приходи (AADE). Домакините или управителите ще бъдат уведомявани 10 дни предварително. Глобите започват от 5000 евро на имот, удвояват се при повторни нарушения и могат да достигнат 20 000 евро за несъответствие.

Министърът на туризма Олга Кефалогиани обяви мерките по време на пресконференция в Атина в четвъртък, като подчерта, че световната репутация на Гърция като водеща туристическа дестинация изисква строги стандарти за качество.

„Не може да има сиви зони. Законът приет през януари 2025 г. и влизащ в сила на 1 октомври трябва да се прилага за всички. Нуждаем се от ясна рамка, която да гарантира прозрачност, ред и честна игра“, заяви Кефалогиани.

Мярката е част от усилията за борба с измамните дейности в областта на краткосрочното настаняване и за справяне с влошаващия се проблем с жилищата, който е особено остър в популярни градове като Атина и на няколко гръцки острова.

Забрани и възможно разширяване

Кефалогиани добави, че най-новите данни сочат силен предстоящ туристически сезон с повече пристигащи туристи и нарастващи приходи, което показва, че усилията на министерството да удължи сезона дават резултат. В тази нова „добре дошла“ реалност, каза тя, трябва да се направят корекции, за да се поддържа темпото на променящите се времена.

Министърът подчерта забраната за нови лицензи за краткосрочно настаняване в централната част на Атина, която беше въведена, за да се ограничи пренасищането. Тя каза, че подобни ограничения могат да бъдат разширени и в други райони, които са изправени пред натиск върху жилищния пазар, като вече се водят консултации с местните власти.

В същото време тя призна, че „забраната на краткосрочното настаняване не решава проблема с жилищата”, но добави, че регулирането е необходимо, за да се постигне баланс между нуждите на жителите и растежа на туризма.

Ключова промяна в дейността по краткосрочно наемане

Министърът поясни, че Закон 5170 предвижда, наред с други неща, че наетите имоти трябва да бъдат декларирани като подходящи за основно ползване съгласно разрешението за строеж. Това означава, че те трябва да бъдат пространства за основно ползване (жилища, магазини, офиси), а не спомагателни пространства като складови помещения, мазета или паркинги.

Имотите, които не са вписани и декларирани в регистъра като законни пространства за основно ползване, ще бъдат първите, които ще бъдат премахнати. Това ще важи и за обявите в платформи за краткосрочно наемане като Airbnb. Припомняме, че през април 2021 г. AADE подписа меморандум за разбирателство с платформите за споделяне на жилища Airbnb, Booking и VRBO за прилагане на закона. Миналата година правителството актуализира и регламента си, с който не позволява имоти, закупени чрез гръцката програма „Златна виза“, да се отдават под наем като Airbnb.

Кефалогиани добави, че домакините или управителите имат 10 месеца, за да бъдат информирани за промените и да се приспособят към новите правила. Те бяха информирани за новите промени и чрез SMS и имейл. През септември беше публикувано писмо от AADE, в което отново се съобщаваше за промените.

Рамка за краткосрочно настаняване в целия ЕС подлежи на обсъждане

„Засега оценяваме дали забраната в Атина и другите мерки са дали резултат. До края на годината ще имаме по-ясна представа за ефективността на новата регулация. Нашият приоритет сега е да гарантираме, че всички гърци могат да намерят жилище и че законът се спазва“, каза тя.

Кефалогиани, която тази седмица посети Париж за изложението IFTM – Top Resa, каза също, че министерството проучва най-добрите практики, прилагани в други части на Европа. Тя посочи френския модел като един от тези примери.

Друга възможност, която се обмисля, според нея, е въвеждането на ограничения за наемите по модела на Airbnb, базирани на местоположението и/или периода от годината.

Министър Кефалогиани подчерта, че въпросът с краткосрочните наеми не е проблем само в Гърция. Тя каза, че въпросът е бил многократно обсъждан на срещите на министрите на туризма на ЕС и че в бъдеще може да се наложи създаването на обща регулаторна рамка за целия ЕС. Понастоящем, каза тя, всяка държава-членка определя свои собствени правила.

Освен адекватна естествена светлина, вентилация и климатизация, за регистрираните STR имоти се прилагат и следните изисквания:

– всички престои до 59 дни трябва да бъдат декларирани пред AADE, независимо дали са регистрирани чрез платформи или частно

– удължените престои на гости се облагат като отделни наеми

– всяка законно одобрена стая/пространство за основно ползване трябва да има свой собствен AMA. Наемането на три или повече стаи се счита за стопанска дейност

– доходите от до два имота се считат за доходи от наем; наемането на три или повече имота се третира като стопанска дейност и се облага съответно

– предлагането на допълнителни услуги, различни от основните удобства на Airbnb (чаршафи), изисква регистрация като туристически обект в Министерството на туризма

– таксата за климатична устойчивост е променлива, изчислява се месечно и се прилага за всеки имот

– нови AMA номера трябва да се издават при всяка промяна на собственика или управителя на имота

– STR трябва да имат застраховка за гражданска отговорност и да оборудват имотите с пожарогасители, детектори за дим, RCD и указателни табели за аварийни изходи

– трябва да се поставят сертификати от лицензирани електротехници и служби за борба с вредители, а наемите да бъдат оборудвани с аптечки за първа помощ и печатни указания за контакти в случай на спешност.