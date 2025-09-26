Сиярто: ЕС не изпълни задълженията си след атаката на Киев срещу нефтопровода „Дружба“

снимка: Facebook / Szijjártó Péter
Унгарският външен министър Петер Сиярто

Будапеща гледа на атаките срещу нейната енергийна инфраструктура като на атака срещу суверенитета на Унгария

Европейският съюз (ЕС) не изпълни задълженията си да защити интересите на Унгария след атаката на Украйна срещу нефтопровода „Дружба“. Будапеща не може да разчита на властите на ЕС по този въпрос. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто, съобщават руски медии. 

„За съжаление, не получихме никакви гаранции нито от Европейския съюз, нито от украинците. Нещо повече, Европейският съюз напълно не изпълни задълженията си. Преди няколко месеца Европейският съюз публикува изявление, че енергийната инфраструктура, снабдяваща страна от ЕС, представлява критична инфраструктура и трети страни трябва да уважават това“, каза той. „След атаките на Украйна срещу тръбопровода „Дружба“, Европейската комисия (ЕК), за съжаление, не се намеси, не застана на наша страна и не се обърна към Украйна по този въпрос. Не можем да разчитаме на Европейската комисия по този въпрос.“

Сиярто отбеляза, че Будапеща гледа на атаките срещу нейната енергийна инфраструктура като на атака срещу суверенитета на Унгария.

На 14 и 22 август украинските въоръжени сили извършиха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия бяха преустановени, докато тръбопроводът беше ремонтиран. Будапеща и Братислава поискаха Киев да прекрати атаките и напомниха на Европейската комисия за ангажимента ѝ за гарантиране на енергийната сигурност на страните от ЕС. На 22 август те изпратиха писмо до Брюксел. На 28 август доставките на петрол от Русия за Унгария и Словакия бяха възобновени.

