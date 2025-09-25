Европа тайно предупредила Москва, че е готова да сваля руски самолети

Европейски дипломати са предупредили Кремъл тази седмица, че НАТО е готов да отговори на по-нататъшни нарушения на въздушното си пространство с решителни действия, включително сваляне на руски самолети, съобщи Bloomberg, позовавайки се на служители, запознати с разговорите.

На напрегната среща в Москва британски, френски и германски пратеници са изразили загриженост относно нахлуването на три изтребителя МиГ-31 в естонското въздушно пространство миналата седмица, според източниците, пожелали анонимност. Разговорите са се провели при закрити врати.

След разговора дипломатите са направили извода, че нарушението е било умишлена тактика, санкционирана от руското командване, макар е официално Москва отрича. И твърди, че друг инцидент, при който дронове навлязоха в полска територия, е резултат от грешка.

По време на тайната среща, на Русия е било отправено по-категорично предупреждение относно провокациите със самолети и дронове срещу Източна Европа.

По време на разговорите руски дипломат е заявил пред европейците, че нахлуванията са отговор на украинските атаки срещу Крим. Според Кремъл, подобни операции не биха били възможни без подкрепата на НАТО и следователно Русия се смята за вече въвлечена в конфронтация с европейски държави.

Според официални лица, с които Bloomberg е разговарял, по време на тази среща в Москва руснаците са си водили подробни бележки от изявленията на европейците. Това може да показва, че Кремъл им е наредил да предоставят подробно описание на позицията на НАТО по ситуацията.