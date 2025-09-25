Турция изпрати летящ радар AWACS в Литва

Турция е изпратила радарeн самолет АУАКС (AWACS) в Литва след нарушения от страна на Русия на въздушното пространство на държави от НАТО, съобщи Bloomberg.

Представители на турските власти са заявили пред американската медия, че радарният самолет, който наземните радари не могат да засекат, е бил изпратен в Литва в понеделник, 24 септември. Според публикацията мисията на АУАКС, способен да засича безпилотни летателни апарати и други обекти, ще приключи днес.

Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалене съобщи пред журналисти, че тези мисии в балтийската република ще продължат. "Ще има няколко подобни мисии", каза тя. Министърът не уточни датите на провеждането им "от съображения за сигурност", но подчерта, че "това няма да бъде единична мисия".

Според източниците на Bloomberg, които са пожелали да останат анонимни, тъй като информацията е класифицирана, временната мисия е израз на солидарност между членовете на НАТО.

На 10 септември 19 руски дрона нахлуха в Полша. За първи път от началото на пълномащабната война в Украйна, изтребители на НАТО бяха изпратени в бой, за да ги прехванат. На 19 септември полските гранични войски съобщиха, че два руски изтребителя са нарушили зоната за сигурност на нефтената и газова платформа Petrobaltic в Балтийско море, като са прелетяли над нея на ниска височина. Същия ден Естония обвини Русия в нарушаване на въздушното пространство с три МиГ-31 близо до остров Вайндло.

След тази поредица от инциденти президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те нарушат въздушното им пространство. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че силите на НАТО са готови да го направят, ако е необходимо. Страните членки на НАТО обаче не бяха единодушни дали това трябва да се направи. По-конкретно, Полша и балтийските държави подкрепят силен отговор на провокациите, докато Германия и южноевропейските страни призоваха за сдържаност поради опасения, че суровите действия биха ескалирали конфликта.