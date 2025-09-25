Косовският вътрешен министър: Сърбия нарушава въздушното ни пространство с дронове (ВИДЕО)

Отново сме изправени пред тази стара хегемонна политика на Сърбия

Косовският вътрешен министър в оставка Джелял Свечля заяви, че Сърбия наскоро е нарушила въздушното пространство на Косово. В интервю за „60 минути“ по Koha TV той заяви, че от време на време има неразрешени движения на дронове, които циркулират във въздушното пространство на Косово.

„Виждате ли, ние сме постоянно заплашвани от Сърбия. Напоследък, вярвам, че вече знаете, че има неразрешено движение или нарушаване на нашето въздушно пространство чрез дронове, които от време на време обикалят или нарушават въздушното ни пространство“, каза той в предаването „60 минути“. "Разследваме ги професионално в сътрудничество с КФОР, но и с партньорски служби и когато имаме повече информация, определено ще я споделим. Засега няма от какво да се тревожи косовската общественост, всички косовски институции са на служба. Но го казах, като исках да отразя естеството на действията на сръбските институции, и споменах и военния парад, който сам по себе си е заплаха за Република Косово, особено след като повечето страни около Сърбия са членове на най-големия военен съюз НАТО, което означава, че Хърватия, Черна гора, Албания, но също и България и други съседни страни не могат да бъдат уязвими за Сърбия. Потенциално има две страни, които Сърбия би могла да засегне, това са на първо място Босна и Херцеговина, която е изправена пред политическа несигурност, но и пред опасна ситуация в непрекъснатостта, и Република Косово, която става все по-силна и постига успехи всеки ден. Отново сме изправени пред тази стара хегемонна политика на Сърбия, която, както самата тя декларира, променя глобалните обстоятелства, които потенциално биха могли да навредят отново на Косово."

Свечля заяви още, че всички паралелни институции „с изключение на здравеопазването и образованието, вече са затворени в цяла Република Косово“. Той подчерта, че действията, предприети на север, са съгласувани с международната общност, въпреки че е имало реакции към тях.

„Работим непрекъснато с приятелски държави, така че всички тези действия да бъдат наистина приветствани, приветствани и подкрепени от нашите съюзници. Има моменти, когато има разлики във времето, но по същество никой не оправдава съществуването на тези паралелни институции. Целта на тези паралелни институции не е била да служат на гражданите. Основната цел е била да се подкопаят институциите на Република Косово, да се наруши суверенитетът, но потенциално и териториалната цялост“, каза той по KTV.

Свечля говори и за „Сръбска листа“ и местните избори. Той каза, че независимо от победителя на север, избраните са задължени да прилагат законите на Косово.

„За нас е важно законът и редът да царуват на всеки сантиметър от територията на Република Косово. И това е безкомпромисно. Сега кой ще излезе като победител на местните избори, предстои да се определи от гражданите, които имат право на глас. Но какъвто и да е техният избор или техните избрани представители, те са длъжни да прилагат приложимото законодателство на Република Косово и разбира се, ние ще следим за прилагането на закона от всички. Никой не е имунизиран срещу закона и всъщност е имунизиран срещу нарушения на закона и съответните институции са тези, които се занимават с тези, които нарушават закона“, каза Свечля.