Орбан е разговарял с Тръмп, провели са разговор за енергийната сигурност в Европа

Унгарският премиер Виктор Орбан проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп, обсъждайки няколко въпроса, включително енергийната сигурност в Европа, заяви вчера унгарският външен министър.

След среща с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН, външният министър Петер Сиярто заяви, че енергийните доставки на Унгария не могат да бъдат гарантирани без внос на руски газ и петрол.

В интервю за „Светът с Ялда Хаким“ снощи вицепрезидентът на Европейската комисия Кая Калас заяви, че е „голямо съжаление“, че някои европейски страни все още купуват руски петрол и газ.