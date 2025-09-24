Сиярто: Изискванията на Тръмп към ЕС относно газа и петрола от Русия са нереалистични

Още по темата: Сиярто: Брюксел забранява на Унгария да комуникира с Русия и Беларус на Общото събрание на ООН 23.09.2025 16:51

В Унгария инициативите на президента на САЩ Доналд Тръмп относно руския газ и петрол бяха иронично критикувани. На 23 септември унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Будапеща подкрепя инициативите на САЩ, но не може да промени географското си местоположение.

„Напълно подкрепяме усилията на президента на САЩ за постигане на мир. Не можем обаче да променим реалността на нашето географско местоположение“, написа Петер Сиярто във Фейсбук.

Тръмп отбеляза, че повечето страни от НАТО все още купуват руски петрол и газ, което според него уж удължава конфликта в Украйна.