„Тръмп е абсолютно прав“: ЕК иска по-високи мита за вноса на руски петрол

Европейската комисия съобщи, че скоро ще предложи митата за вноса на руски петрол в ЕС. Това е търговска мярка и за одобрението й е необходимо квалифицирано мнозинство в ЕС, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отбеляза, че ЕК предложи по-рано цялостно спиране на вноса на руски газ до края на 2027 г. и очаква Датското председателство на Съвета на ЕС да постигне напредък по този въпрос в следващите месеци. По неговите думи задълбочаването на войната в Украйна и случаите на нарушаване на европейското въздушно пространство показват необходимостта от ускоряване на тези стъпки.

Снощи, след срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че до 2027 г. Европа ще се откаже окончателно от руските енергийни източници. По думите й, 19-ият пакет от санкции на ЕС ще бъде насочен към това.

„Засилваме натиска, като забраняваме вноса на руски втечнен природен газ (LNG) на европейските пазари и предприемаме действия срещу рафинерии, търговци на петрол и рафинерии в трети страни. До 2027 г. Европа ще се откаже окончателно от руските изкопаеми горива“, написа тя в "Х".

Преди около две седмици президентът на САЩ призова европейските страни да спрат да купуват енергия от Русия и повтори искането си във вторник на Общото събрание на ООН. „Тръмп е абсолютно прав“, отговори председателят на Европейската комисия.

"Вече значително намалихме доставките на газ от Русия, напълно спряхме руските въглища и значително намалихме доставките на петрол, но известно количество петрол все още постъпва към европейския континент", каза Фон дер Лайен.

Ръководителят на Европейската комисия заяви, че ЕС сега налага санкции на пристанищата, получаващи втечнен природен газ (LNG) от Русия, както и мита върху доставките на петрол, които все още постъпват в Европейския съюз.



