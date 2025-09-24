Мечка нападна мъж в Гърция

Мечката е нахлула в имота в търсене на храна

Възрастен мъж е настанен в болница с тежки наранявания, след като е бил нападнат от мечка в двора на дома си в планинското село Долиани, в района на Загори в северозападна Гърция, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Мечката е нахлула в имота в търсене на храна, когато е нападнала, се казва в съобщенията. Селяните се притекли на помощ, след като чули виковете на мъжа, и го намерили да кърви на земята. Той е бил откаран с линейка в университетската болница в Йоанина.

Жителите казват, че наблюденията на мечки са станали по-чести в планинските села в региона. Макар че нападенията над реколтата са често явление, местните жители описаха тази атака като безпрецедентна за Загори.