Полша отново изпитва руския империализъм на собствена земя, заяви президентът Навроцки

Полша е готова да "защити своята територия", обяви от трибуната на ООН президентът Карол Навроцки.

Той каза това в речта си снощи по време на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на световната организация, след като най-малко 19 дрона навлязоха в полското въздушно пространство на фона на масирана руска въздушна атака срещу съседна Украйна в нощта на 9 срещу 10 септември.

„Дузина дронове нарушиха умишлено границите на моята страна – защото, уверявам ви, това не беше случайно – по заповед, издадена в столицата на държава, която е постоянен член на Съвета за сигурност“, каза той, добавяйки, че в резултат на това Полша е била принудена да открие огън по вражески цели над своя територия за първи път от Втората световна война насам.

Навроцки коментира, че Полша отново започва да изпитва руския империализъм на собствена земя.

"Уверявам Ви, като главнокомандващ на въоръжените сили и президент на Полша, че Полша винаги ще реагира адекватно и е готова да защити територията си! Полският народ, както и страните от Централна и Източна Европа, няма да се страхуват от руски дронове", заяви Навроцки, цитиран в прессъобщение на администрацията му.

"Няма да толерираме безмилостните провокативни действия на Москва срещу нас и други държави, които изпитват нашите реакции и сплашват нашите общества“, добави полският президент националист.

Карол Навроцки оцени, че настоящите действия на Русия не показват готовност за истински мир. Той подчерта, че Русия трябва да прекрати войната и да поеме пълна отговорност за нея.

Той увери, че Полша подкрепя работата на Международния съд и Международния наказателен съд и подкрепя идеята за създаване на специален трибунал, който да съди извършителите на агресия.

„Трябва да изградим международна система за отчетност, която няма да се поколебае да нарече злото с името му – независимо от знамето, което носи на ръкава си. Трябва да бъдем ясни: има граници, човешки права и международно право. И всеки, който ги наруши, трябва да понесе тежки последици“, подчерта Карол Навроцки.