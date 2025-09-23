Гръцкият външен министър: Признаването на Палестина трябва да следва процеса на ООН

Още по темата: Великобритания, Канада и Австралия признаха държавата Палестина 21.09.2025 20:36

Решението е създаването на палестинска държава в границите от 1967 г.

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис засегна въпроса за палестинската държавност по време на изказването си при откриването на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, като подчерта хуманитарната роля и дипломатическите приоритети на Гърция.

В интервю за гръцката телевизия ERT Герапетритис подчерта „уникалната отличителност“ на настоящото място на Гърция в Съвета за сигурност на ООН, като заяви, че то укрепва международния авторитет на страната и разширява мрежата ѝ от съюзи. Той отбеляза, че Атина е провела поредица от двустранни срещи с външни министри от Европа, Азия, Африка и Латинска Америка в рамките на Асамблеята.

Герапетритис посочи също председателството на Гърция на Конференцията за древните цивилизации, описвайки я като инициатива, която обединява страни с обща културна дълбочина и исторически връзки.

По отношение на Близкия изток Герапетритис подчерта активната роля на Гърция в международната конференция за решението за две държави, свикана от Франция и Саудитска Арабия. Той повтори, че Гърция има „ясна и изразена позиция“, като посочи хуманитарната помощ за Газа и подкрепата за Палестинската автономия като примери за приноса на страната.

По отношение на признаването на палестинска държава Герапетритис беше категоричен:

„Решението е създаването на палестинска държава в границите от 1967 г. Въпросът е кога. Смятаме, че признаването трябва да дойде в края на политическия процес и под егидата на Организацията на обединените нации.“