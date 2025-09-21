Великобритания, Канада и Австралия признаха държавата Палестина

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.

Постът на канадския премиер Марк Карни гласи - Канада признава държавата Палестина и предлага партньорството си в изграждането на обещаното мирно бъдеще както за Палестина, така и за Израел.

По думите на австралийския премиер Антъни Албанезе, признаването на Палестина е част от съвместни усилия на Канада и Великобритания.

“Днес, за да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение, основано на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина” се казва в посланието на британския премиер Киър Стармър.