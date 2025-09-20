Тръмп заплаши Венецуела с последствия, ако не приеме депортирани граждани

Още по темата: Мадуро: САЩ се опитват да установят марионетен режим във Венецуела 19.09.2025 08:12

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че венецуелските власти трябва да приемат всички свои граждани, депортирани от Съединените щати, заплашвайки с последствия, ако не го направят.

Както той пише в Truth Social, САЩ искат Венецуела „незабавно да приеме всички затворници и хора от психиатрични болници“. Той смята, че това се отнася за онези, които венецуелското ръководство „е принудило да дойдат в САЩ“.

„Тези чудовища сериозно нараниха и дори убиха хиляди хора. Изведете ги от страната ни сега или ще платите прекомерна цена“, добави Тръмп.

Администрацията във Вашингтон многократно е настоявала венецуелските власти да приемат депортираните от Съединените щати техни граждани, заплашвайки да наложи нови санкции срещу Каракас, ако те откажат. Белият дом преди това заяви, че венецуелските власти умишлено изпращат членове на транснационалната престъпна група „Трен де Арагуа“ в Съединените щати.

По-рано президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини Съединените щати в опит за установяване на марионетен режим в Боливарската република, за да завземат природните ѝ ресурси.