Тръмп: САЩ ще помогнат за осигуряването на мир след войната на Русия в Украйна

Съединените щати ще помогнат за осигуряването на мир след приключването на войната на Русия в Украйна, заяви президентът Доналд Тръмп в интервю, излъчено по Fox News.

„След приключването на войната ще помогнем за осигуряването на мир. И мисля, че в крайна сметка това ще се случи“, заяви Тръмп в предаването „The Story with Martha MacCallum“ на Fox News.

Тръмп призна също, че помощта за прекратяване на войната в Украйна е била по-трудна, отколкото е очаквал, и че е „много разочарован“ от руския президент Владимир Путин.

„Мислех, че най-лесно за разрешаване ще бъде конфликтът между Русия и Украйна, поради моите отношения с президента Путин. Затова съм разочарован“, заяви Тръмп.

Тръмп многократно е поставял крайни срокове на Москва да сключи споразумение за прекратяване на огъня с Украйна или да се изправи пред нови санкции, но крайните срокове са били игнорирани. Той топло посрещна Путин на това, което Белият дом обяви за мирен саммит в Аляска в средата на август, но не успя да постигне значителни отстъпки.

Тръмп заяви пред Fox News, че все още вярва, че ще има решение на конфликта, и че един от начините да се стигне до него е Европа да спре да купува руски петрол.

„В крайна сметка, ако цените на петрола паднат или ако Русия не продава петрол, те нямат друг избор, освен да се споразумеят, а страните от Европейския съюз или НАТО... когато купуват петрол от Русия, това не е най-доброто нещо“, каза още Тръмп.