Президентът на Еквадор наложи полицейски час в пет провинции заради протести

На 16 септември Нобоа обяви извънредно положение в седем провинции

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа наложи полицейски час в пет провинции и разшири извънредното положение до осем региона след сблъсъци при протести срещу премахването на субсидиите за дизелово гориво. Указът беше публикуван на уебсайта на президентската администрация.

„Въвеждане на ограничения върху свободата на движение от 22:00 до 5:00 часа сутринта в следните провинции: Котопакси, Имбабура, Чимборасо, Боливар и Карчи“, се казва в документа.

На 16 септември Нобоа обяви извънредно положение в седем провинции: Карчи, Имбабура, Пичинча, Азуай, Боливар, Котопакси и Санто Доминго. Нов указ добави Чимборасо към списъка.

‼️#URGENTE

Presidente Noboa decretó estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna. pic.twitter.com/Yaln8gXTJi — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) September 16, 2025

Президентската администрация също така публикува изявление, в което се казва, че тези, „които прибягват до терористични актове, незаконни блокади на пътища и организирано насилие, ще бъдат наказани в съответствие със закона“. „Това не е репресия, а спазване на закона. Никой не е над закона“, заявиха властите.

На 12 септември Нобоа подписа указ за премахване на субсидиите за дизелово гориво. Вследствие на това цената на това гориво се увеличи от 1,80 долара на 2,80 долара за галон (3,78 литра). Синдикатите на транспортните работници в няколко еквадорски провинции обявиха стачки.