Леопардови петна в скала на Марс може да сочат към древен живот

Учени смятат, че интригуващите леопардови петна върху скала, взета като проба от роувъра Perseverance на Марс миналата година, може да са били създадени от древен живот, обяви НАСА, цитирана от CNN. Екипът също така публикува рецензирана статия в списанието Nature за новия анализ, въпреки че според тях са необходими допълнителни проучвания.

„След една година преглед, те се върнаха и казаха: „Слушайте, не можем да намерим друго обяснение”, каза временно изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дафи. „Така че това много добре може да е най-ясният знак за живот, който някога сме намирали на Марс, което е невероятно вълнуващо.”

Пробата, наречена „Сапфирен каньон“, е събрана от роувъра „Perseverance“ от скални издънки по краищата на речната долина „Neretva Vallis“, регион, изваян от вода, която някога е текла в кратера „Jezero“ преди повече от 3 милиарда години. Роувърът кацна в кратера, за да изследва древното езеро през февруари 2021 г., търсейки скали, създадени или променени от вода на Марс в миналото.

Perseverance проби пробата от Sapphire Canyon от скала с форма на стрела, наречена Cheyava Falls, през юли 2024 г.

Въпреки че пробата е безопасно съхранена в епруветка на милиони километри разстояние на Марс, учените остават заинтригувани от скалата поради потенциала ѝ да разкрие дали някога е съществувал микроскопичен живот на Червената планета.

„Откритието на потенциална биосигнатура, или характеристика или белег, който може да съответства на биологични процеси, но изисква допълнителна работа и проучвания, за да се потвърди биологичният произход, е нещо, което споделяме с вас днес и което е резултат от години на упорита работа, всеотдайност и сътрудничество между над 1000 учени и инженери тук, в (NASA) Jet Propulsion Laboratory и нашите партньорски институции в страната и по света“, заяви Кейти Стак Морган, учен по проекта Perseverance в JPL, по време на пресконференция.

Малко след откриването на скалата, членовете на научния екип на Perseverance заявиха, че това е точно типа скала, която са се надявали да намерят. NASA първоначално сподели откритието на скалата Cheyava Falls в края на юли 2024 г.

Новото съобщение е резултат от дълъг процес на научни изследвания, прегледан от колеги, и събирането на повече данни, заяви водещият автор на проучването Джоел Хуровиц, планетарен учен в университета Stony Brook в Ню Йорк.

Рецензирането и публикуването са ключови стъпки в научния процес, които позволяват на НАСА да предостави данните от мисията и интерпретацията на научния екип на тези данни на по-широката научна общност за по-нататъшно проучване, заяви Линдзи Хейс, старши учен за изследване на Марс в Отдела за планетарни науки на НАСА.

„Надяваме се, че в крайна сметка това ще бъде последвано от доставката на тези проби обратно на Земята, където те ще могат да бъдат проучени в земни лаборатории“, добави Хейс.

Роувърът „Perseverance“ проучи речната долина след намирането на пробата, за да разбере по-добре средата, в която са се отложили скалите, и да определи как са се образували леопардовите петна, каза Хуровиц.

Разбирането на точния начин, по който са се образували тези петна – дали чрез геохимични процеси, които не изискват живот, или поради наличието на микробен живот – е ключова стъпка за определяне дали скалата съдържа доказателства за потенциална биосигнатура.

„Днес ви показваме как сме с една стъпка по-близо до отговора на един от най-дълбоките въпроси на човечеството, а именно: наистина ли сме сами във Вселената?“, каза Ники Фокс, заместник-администратор на Дирекцията за научни мисии на НАСА.

Изследване на водопада Чеява

Преди повече от 3,5 милиарда години, Неретва Валис е била пълна с бурни реки, които са носели кал, пясък и чакъл в езерото, каза Стак Морган.

„Вътре в кратера, този вид енергична обстановка вероятно е била прекъсвана от периоди на спокойствие, когато водата се е връщала назад, създавайки относително нискоенергийна езерна среда“, добави тя.

Когато водата в крайна сметка изсъхнала, тя оставила след себе си скалистия излаз, където е открит Чеява Валис, наречен Брайт Ейнджъл, запазвайки следи от „потенциално обитаема среда“ на Марс, каза Стак Морган.

„Тези наистина древни скали ни дават прозорец към период от време, който не е особено добре представен на нашата собствена планета Земя, но е време, когато животът е възникнал на Земята и е можел да възникне и на Марс“, добави тя.

Cheyava Falls, кръстен на един от водопадите на Гранд Каньон, показваше малки черни петна, наречени „макови семена“ от научния екип на Perseverance, както и по-големи маркировки, наречени леопардови петна.

На Земята тези въглеродни молекули са градивните елементи на живота. Пъстрите петна по скалата биха могли да показват, че древни химични реакции, протичащи в нея, някога са поддържали микробните организми.