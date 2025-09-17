В момента в Слънчевата система има 1 362 002 известни астероида

Астероид с размерите на небостъргач се приближава към Земята със скорост от 24 136 мили в час и ще достигне най-близката си точка до нас след около два дни, пише Newsweek.

Космическата скала, наречена „2025 FA22“, е с размери 520 фута в диаметър. В космически мащаб тя ще се приближи до Земята, достигайки разстояние от само 523 000 мили от нашия дом.

За сравнение, настоящото разстояние между Земята и Луната е около 239 000 мили.

Астероидите са скални остатъци от ранните форми на Слънчевата система преди 4,6 милиарда години, които могат да бъдат открити в орбита около Слънцето. Те могат да варират значително по размер – един от най-големите, известен като Веста, е с диаметър около 329 мили.

Програмата Asteroid Watch на НАСА проследява астероидите, които се очаква да се приближат на 4,6 милиона мили от Земята. Всеки обект, по-голям от 492 фута (150 метра) в рамките на това разстояние, се счита за потенциално опасен обект.

И макар че 2025 FA22, голям колкото небостъргач, е най-големият посетител в задния ни двор тази седмица, той далеч не е единственият, който ще се приближи относително близо до Земята в следващите дни.

Космическото пространство е пълно с астероиди и всеки, който изглежда, че представлява опасност да се приближи до Земята, се проследява от НАСА, като Центърът за изследване на обекти близо до Земята (CNEOS) изчислява вероятността от сблъсък.

Един известен астероид, наречен Апофис, трябва да мине близо до Земята през април 2029 г., но при откриването му през 2004 г. първоначалните изчисления сочеха вероятност той да се сблъска с нашата планета.

Сега се прогнозира, че астероидът Апофис ще мине безопасно на около 37 200 километра от повърхността на планетата на 13 април 2029 г.