Тръмп с призив към Япония да не провокира Китай

Дипломатическото напрежение между Токио и Пекин се повиши през последния месец

Американският президент Доналд Тръмп е призовал японската министър‑председателка Санае Такаичи да не допуска допълнително изостряне на напрежението с Китай, съобщи Ройтерс.

Дипломатическото напрежение между Токио и Пекин се повиши рязко, след като по-рано този месец Такаичи заяви в парламента, че евентуална китайска атака срещу Тайван, която заплашва Япония, би могла да оправдае военен отговор. Изказването ѝ предизвика остра реакция от Пекин, който предупреди гражданите си да избягват пътувания до Япония.

По време на телефонен разговор във вторник Тръмп е подчертал пред Такаичи, че не желае по-нататъшна ескалация, разкриват японски източници. На редовния брифинг днес главният секретар на правителството Минору Кихара отказа да коментира детайли от „дипломатическата дискусия“.

Разговорът с Такаичи е проведен след като Тръмп е разговарял и с китайския лидер Си Цзинпин. Според агенция „Синхуа“ Си е заявил, че връщането на Тайван е ключова цел в китайската визия за глобалния ред. Тайван, управляван демократично, продължава да отхвърля китайските претенции за суверенитет.

Междувременно китайското Министерство на отбраната предупреди, че Япония ще понесе „болезнена цена“, ако премине „червената линия“ относно Тайван.