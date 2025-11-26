Почина актьор от „Бандата на Оушън“

Американският актьор и певец Майкъл ДеЛано е починал на 84-годишна възраст, съобщи английското издание Daily Mail. Съпругата му Джийн ДеЛано, с която са заедно от 28 години, разкри пред The Hollywood Reporter, че той е починал от сърдечен удар на 20 октомври в болница в Лас Вегас.
ДеЛано е известен с ролите си в поредицата „Бандата на Оушън“, където играе мениджър на казино в оригиналния филм от 2001 г. и продължението му от 2004 г. Сред телевизионните му участия са „Ангелите на Чарли“, „Семейство Джеферсън“, „Жената чудо“, „Магнум“ и „Rhoda“, където изпълнява ролята на певец в нощен клуб в 11 епизода.
Adiós a Michael DeLano, todo un todoterreno como actor de reparto (y crooner en Las Vegas). El gerente del casino de Andy Garcia en OCEAN'S ELEVEN y OCEAN'S TWELVE, y mucho antes uno de los forajidos de EL ORO DE NADIE, chulada de western de Sam Wanamaker. pic.twitter.com/tyCFcS2BNx— Fausto Fernández (@faustianovich) November 23, 2025
Роден в Ню Йорк през 1940 г., ДеЛано започва кариерата си като певец под името Кей Ларсън, подписвайки договор със Swan Records през 1960 г. През 1970 г. се насочва към актьорството, като сред ранните му филмови роли са Catlow (1971) с Юл Бринър и Ленард Нимой, както и пожарникаря Сони Капуто в сериала Firehouse(1974).