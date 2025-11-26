Почина актьор от „Бандата на Оушън“

Автор: Труд онлайн
Свят
Pixabay

Майкъл ДеЛано – любимецът на малкия и големия екран

Американският актьор и певец Майкъл ДеЛано е починал на 84-годишна възраст, съобщи английското издание Daily Mail. Съпругата му Джийн ДеЛано, с която са заедно от 28 години, разкри пред The Hollywood Reporter, че той е починал от сърдечен удар на 20 октомври в болница в Лас Вегас.

ДеЛано е известен с ролите си в поредицата „Бандата на Оушън“, където играе мениджър на казино в оригиналния филм от 2001 г. и продължението му от 2004 г. Сред телевизионните му участия са „Ангелите на Чарли“, „Семейство Джеферсън“, „Жената чудо“, „Магнум“ и „Rhoda“, където изпълнява ролята на певец в нощен клуб в 11 епизода.

Роден в Ню Йорк през 1940 г., ДеЛано започва кариерата си като певец под името Кей Ларсън, подписвайки договор със Swan Records през 1960 г. През 1970 г. се насочва към актьорството, като сред ранните му филмови роли са Catlow (1971) с Юл Бринър и Ленард Нимой, както и пожарникаря Сони Капуто в сериала Firehouse(1974).

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения