Ердоган: Дори една жена, жертва на насилие, е твърде много

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция изпреварва европейските страни по отношение на борбата с насилието над жени. Изказването му беше направено по време на конференция в чест на Международния ден за борба с насилието над жени и излъчено на живо в социалните му мрежи.

„Не е правилно да говорим за насилието над жени и деца само чрез числа и статистики. Ако сравним с други държави, Турция не е в по-лошо положение – напротив, много сме по-напред. Основният въпрос обаче е опазването на живота. Дори една жена да стане жертва на насилие, това е достатъчно, за да натъжи всички ни. Като президент и баща на две дъщери, винаги ще бъда на първата линия в борбата срещу насилието над жени и деца“, каза Ердоган.

Президентът подчерта успехите на страната през последните 23 години. Той припомни, че през 2002 г. едва 27,9% от жените са участвали на трудовия пазар, докато към септември 2025 г. процентът е достигнал 35,7. През същия период броят на жените депутати е нараснал от 24 (4,4%) на 119 (19,83%). В публичния сектор жените вече са 43,46%.

Ердоган отбеляза, че през 2025 г. са въведени промени в Наказателния кодекс, които задължават общините с над 100 000 жители да създадат приемни жилища за жени, пострадали от насилие, както и увеличаване на наказанията за престъпления срещу пола.